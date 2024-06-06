美Q1單位勞動力成本增速下修 低於預期

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-06 23:10

美國勞工部 (DOL) 周四 (6 日) 公布最新數據顯示， 第一季單位勞動力成本修正值低於市場預期與初值，再加上本周公布的 4 月職位空缺數、5 月小非農、同日稍早公布的上周初領失業金人數，均顯示就業市場放緩，不過這還不足以讓聯準會 (Fed) 決心推動降息。

具體來看，第一季單位勞動力成本 (即企業替生產一單位產值而支付給員工的成本) 折合年率修正值降至 4.0%，低於經濟學家與初值的 4.7%，仍遠高去年第四季的 0.4%；按年來看成長 0.9%，為 3 年來最低增速。該季實質時薪僅成長 0.4%，遠不及初值 1.1%，同期工作時間成長僅約為初值的一半。

另外，美國第一季勞動生產力 (即非農企業員工每小時產值) 折合年率修正值報 0.2%，低於經濟學家與預期的 0.3%，也不及去年第四季上修後的 3.5%。

Fed 希望看到單位勞動成本降低，而且是透過提高生產力來實現這一目標，然而周四的報告顯示，勞動成本的上升速度低於初值的，因為工人生產減少且實際時薪也明顯較低。

整體而言，單季生產力數據不穩定。話雖如此，美國經濟持續放緩將成為 Fed 遏制通膨的另一個障礙。儘管單位勞動成本明顯下降，但與 2023 年下半年的穩定相比，這一速度仍在迅速回升，不過勞動成本在第一季大幅上升並不罕見，隨後往往會緩和下來。