美5月小非農爆冷門 Fed有望提前降息？

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-05 21:50

美國企業 5 月招聘步伐為今年年初以來最慢，主因是受到製造業就業人數急遽下降影響，同時也進一步證明就業市場正在降溫。

近期接連最新數據透露就業市場疲軟，有分析認為接下來本周五 (7 日) 美國勞工部 (DOL) 公布的就業報告可能面臨巨大下行風險，9 月甚至 7 月降息可能重新回到聯準會 (Fed) 的談判桌上。

美國周三 (5 日) 公布有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，5 月民間企業就業人數經季節調整後增加 15.2 萬人，創 3 個月來新低水準，遠低經濟學家預期的 17.3 萬人，也不及 4 月向下修正後的 18.8 萬人。

美 5 月 ADP 新增就業人數創 3 個月來新低。(圖：ZeroHedge)

觀察報告，製造業裁員 2 萬人，為去年 7 月以來最多，另外專業和商業服務公司也在裁員，幅度是一年多來最大，而礦業和資訊產業的就業人數下降、休閒和旅館業的招募人數創自去年 11 月以來最慢。上月就業成長主要來自服務業，就業淨成長近 3,000 人。

具體來看，貿易、運輸和公用事業上月就業新增人數最多，新增近 5.5 萬人、教育和衛生服務新增 4.6 萬人、建築新增 3.2 萬人、其他服務業新增 2.1 萬人。與過去幾年相比，休閒和飯店業就業成長放緩，今年就業僅新增 1.2 萬人。

與此同時，製造業在過去一年半的大多份時間內處在萎縮狀態，5 月減少 2 萬就業人數、自然資源和採礦業減少 7 千人、專業和商業服務業己少 6 千人。

美製造業 5 月裁員 2 萬人，為去年 7 月以來最多 (圖：ZeroHedge)

值得注意的是，隨就業機會放緩，在職者薪資年增率仍保持在 5%，已經連續三個月不變，也是多年來的最低增幅，這對於期待薪資通膨降溫的 Fed 來說是個好消息。另外 5 月跳槽者的薪資增速持續放緩，5 月增幅為 7.8%，低於 4 月的 8%。

美 5 月在職者薪資年增率仍保持在 5%，已經連續三個月不變。(圖：ZeroHedge)

ADP 首席經濟學家 Nela Richardson 表示：「時序進入下半年，就業成長和薪資成長正在放緩。勞動力市場是穩固的，但我們正在觀察與生產者和消費者相關的明顯疲軟。」

繼美國昨日公布數據顯示 4 月就業職缺減少後，5 月 ADP 報告也顯示新增就業人數遠不及市場預期且前值也遭下修，兩份報告均顯示美國就業市場降溫跡象。

分析指出，近期勞動市場降溫是企業放慢招聘速度，而非直接裁員所致。Fed 官員希望這一趨勢能持續下去，以控制需求和抑制通膨，同時又不會讓數百萬人失業。