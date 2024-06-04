就業市場降溫！美4月JOLTS職位空缺數意外下滑 創逾3年新低

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-04 23:47

美國勞工部 (DOL)周二 (4 日) 公布職位空缺和勞動力流動調查 (JOLTS) 顯示，4 月職位空缺數驟降至 805.9 萬個，創 2021 年 2 月以來新低，不僅低於經濟學家預期的 837 萬個，也遠低 3 月修正後的 835.5 萬個。數據透露就業市場正在走軟，這對目前努力替通膨降溫的聯準會(Fed) 來說是個好消息。

美 4 月 JOLTS 職位空缺數創逾 3 年新低。(圖：ZeroHedge)

有分析指出，4 月職位空缺數意外減少 29.6 萬個，自 3 月向下修正後的 835.5 萬個降至 805.9 萬個，雖然與市場預期的數字相差 29.1 萬，但沒有比上月修正後的 32.5 萬差距大。儘管如此，連續兩次的低於市場預期的差距是自 2023 年以來最大。

4 月 JOLTS 職位空缺數與經濟學家預期相差 29.1 萬個。(圖：ZeroHedge)

觀察報告，4 月職位空缺數與 3 月修正後數值相差甚鉅，其中醫療保健產業的職位空缺數降至 3 年來新低 (減少 20.4 萬個)，而製造業的職位空缺數則降至 2020 年底以來新低，另外聯邦政府職位需求也有所減弱 (減少 5.9 萬個)。

4 月醫療保健產業的職位空缺數降至 3 年來新低。(圖：ZeroHedge)

與此同時，4 月住宿和餐飲服務產業的職位空缺數也有所減少，可能反應加州提高最低薪資要求。該產業的招聘人數降至新冠疫情爆發以來新低。

值得注意的是，4 月 JOLTS 意外的降溫讓職位空缺與失業人口的比降至 1:2，創下 2021 年 6 月以來新低，較 3 月的 1:3 大幅下滑，正式回到新冠疫情前水準。分析師認為，今夏該指標將達到 2019 年的水準。

該數據是 Fed 官員觀察就業市場的指標之一，該數值在過去一年內大幅下滑，先前在新冠疫情高峰時曾達到 2:1。

4 月 JOLTS 意外的降溫讓職位空缺與失業人口的比降至 1:2，創下 2021 年 6 月以來新低。(圖：ZeroHedge)

此外，報告顯示 4 月自願離職人數增加 9.8 萬達到 350.7 萬人，退回新冠疫情前的範圍，不過辭職率保持在 2020 年以來新低。在職位空缺數停滯不前的情況下，4 月招聘人數一直保持在 500 萬左右的水準 (從 3 月的 561.7 萬小幅升至 564 萬)，接近 2018 年以來新低。與此同時，該月雇用率和裁員率都沒有變化，雖然裁員人數仍處在歷史新低。

4 月自願離職人數增加 9.8 萬達到 350.7 萬人。(圖：ZeroHedge)