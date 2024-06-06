〈財報〉市場競爭激烈 蔚來汽車上季損擴大 仍看好本季交車展望

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-06 20:20

中國電動車製造商蔚來汽車周四 (6 日) 公布 2024 會計年度第一季財報，該季不僅營收低於華爾街分析師預期，虧損也擴大，凸顯電動車市場競爭加劇，讓該公司更難實現獲利。不過蔚來汽車第二季 (本季) 營收預測高於分析師預期，而且預料本季交付量將比去年同期成長逾一倍，達到 5.4 萬至 5.6 萬輛。

蔚來汽車第一季超預期的虧損打擊投資人信心，即便第二季交車與營收展望亮眼也難支撐股價。截稿前，蔚來汽車 (NIO-US) 美股 ADR 盤前下跌 3.04%，每股暫報 5.11 美元；蔚來汽車 (9866-HK) 港股周四跌 0.96%，收每股 41.20 港元。

展望未來，蔚來汽車預估第二季 (本季) 營收介在人民幣 165.9 億元 (以下單位皆同) 至 171.4 億元之間，年增 89.1% 至 95.3%，遠高華爾街分析師預估的 148.8 億元；該季交付量預估介在 5.4 萬至 5.6 萬量之間，年增 129.6% 至 138.1%。

圖：蔚來汽車財報

根據財報，蔚來汽車第一季 (截至 5/31) 營收年減 7.2% 至 99.1 億元，遠低分析師預估的 104.3 億元、淨損 51.85 億元，年增 9.4%，合每股虧損 2.57 元，遠超去年同期的虧損 48.6 億美元或每股虧 2.91 元、經調整後淨損報 49 億元，年增 18.1%，合每股虧損 2.39 元，高於分析師預期的 2.20 元。

圖：蔚來汽車財報

獲利方面，該公司第一季毛利為 4.88 億元，年增 200.5%，但季減 61.9%、毛利率從 2023 年第一季的 1.5% 升至 4.9%，不過仍低於上一季的 7.5%。分析指出，這是由於其在過去一年控制支出、放緩海外擴張步伐並且裁員所致。

其中，第一季車輛銷售營收年減 9.1% 至 83.81 億元，季減 45.7%，主因是自 2023 年年 6 月起用戶權益調整導致的平均售價降低以及交付量下滑所至；車輛毛利率從去年同期的 5.1% 升至 9.2%，主要受惠材料成本降低。

至於交付方面，蔚來汽車第一季共交付 30,053 輛電動車，年減 3.2%、季減 39.9%，其中 17,809 輛違至會電動 SUV、12,244 輛為智慧電動轎車。

2024 年是蔚來汽車獲利的關鍵一年。該公司正面臨一系列挑戰，包括國內市場競爭加劇，因為電動車製造商紛紛降價並推出新車款，試圖克服消費者支出的下滑。另外在利潤更高的海外市場拓展業務也面臨阻力，美國和歐盟的關稅上調即將或已經開始。