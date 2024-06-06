美上周初領失業金人數升至22.9萬 創4周新高

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-06 22:30

美國勞工部 (DOL) 周四 (6 日) 公布最新數據顯示，初領失業金人數升至 22.9 萬人，創下 4 周新高，部分原因可能是由於美國學校學年結束，不過幾乎沒有裁員增加的跡象。

美上周初領失業金人數升至 22.9 萬，創 4 周新高。(圖：ZeroHedge)

截至 6 月 1 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 22.9 萬人，高於市場預期的 22 萬人，較修正後與前值 22.1 萬人增加 8 千人，4 周移動平均值報 22.225 萬人。

截至 5 月 25 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 179.2 萬人，高於市場預期的 179 萬人，較修正後前值 179 萬人增加 2 人，4 周移動平均值報 178.875 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

Jefferies 美國分析師 Thomas Simons 表示：「(上周初領失業金人數) 仍處於暗示就業市場仍吃緊的區間內。以任何歷史標準衡量，續領失業金的人數仍然很低，我們仍然認為這些數據支持這樣一種觀點，即失業的人能夠相對容易地找到一份新工作。」

美國日前經濟數據顯示，4 月職缺下降幅度大於預期，每位求職者的可就業職缺數達到 2021 年 6 月以來的最低水準。

與此同時，就業介紹公司 Challenger, Gray and Christmas 同日稍早數據顯示，美國雇主上個月宣布的裁員幅度為去年 12 月以來最低，而 2024 年迄今宣布的裁員幅度也落後去年同期。

美國雇主上個月宣布的裁員幅度為去年 12 月以來最低。(圖：ZeroHedge)

具體來看，雇主在 5 月宣布裁員 63,816 人，比 4 月宣布的 64,789 人減少 1.5%，比去年同期的 80,089 人減少約 20%。今年迄今的裁員人數比 2023 年前五個月低 7.6%。