美上周初領失業金人數升至22.9萬 創4周新高
鉅亨網編譯段智恆 2024-06-06 22:30
美國勞工部 (DOL) 周四 (6 日) 公布最新數據顯示，初領失業金人數升至 22.9 萬人，創下 4 周新高，部分原因可能是由於美國學校學年結束，不過幾乎沒有裁員增加的跡象。
截至 6 月 1 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 22.9 萬人，高於市場預期的 22 萬人，較修正後與前值 22.1 萬人增加 8 千人，4 周移動平均值報 22.225 萬人。
截至 5 月 25 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 179.2 萬人，高於市場預期的 179 萬人，較修正後前值 179 萬人增加 2 人，4 周移動平均值報 178.875 萬人。
Jefferies 美國分析師 Thomas Simons 表示：「(上周初領失業金人數) 仍處於暗示就業市場仍吃緊的區間內。以任何歷史標準衡量，續領失業金的人數仍然很低，我們仍然認為這些數據支持這樣一種觀點，即失業的人能夠相對容易地找到一份新工作。」
美國日前經濟數據顯示，4 月職缺下降幅度大於預期，每位求職者的可就業職缺數達到 2021 年 6 月以來的最低水準。
與此同時，就業介紹公司 Challenger, Gray and Christmas 同日稍早數據顯示，美國雇主上個月宣布的裁員幅度為去年 12 月以來最低，而 2024 年迄今宣布的裁員幅度也落後去年同期。
具體來看，雇主在 5 月宣布裁員 63,816 人，比 4 月宣布的 64,789 人減少 1.5%，比去年同期的 80,089 人減少約 20%。今年迄今的裁員人數比 2023 年前五個月低 7.6%。
就業市場進一步降溫，可望提振聯準會 (Fed) 對降息的信心。有分析認為，如果就業報告繼續出現驚喜，可能會讓 9 月甚至 7 月降息再次成為可能。
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