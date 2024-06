〈黃仁勳開講〉GPU＋CPU成最強運算架構 喊話買越多、省越多

輝達 ( NVDA-US ) 執行長黃仁勳今 (2) 日發表最新演講,會中一開始就秀出台灣供應鏈,同時指出,計算架構正在改變,輝達透過結合 CPU 與 GPU,滿足未來不斷增長的資料運算需求,重申「買越多、省越多」(The more you buy, the more you save.)。

黃仁勳說,現在大家可以減少大量損失,包括節省金錢、節省能源等,呼應自己很常講買的越多、省的越多的原因 (The more you buy, the more you save.)。