〈黃仁勳開講〉GPU＋CPU成最強運算架構 喊話買越多、省越多

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-02 20:30

輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳今 (2) 日發表最新演講，會中一開始就秀出台灣供應鏈，同時指出，計算架構正在改變，輝達透過結合 CPU 與 GPU，滿足未來不斷增長的資料運算需求，重申「買越多、省越多」(The more you buy, the more you save.)。

黃仁勳說，IBM 電腦問世後改變資料運算方式，到了 2007 年，iPhone 問世後，更進一步將電腦裝進口袋，從那時起，行動運算與雲端都開始發生變化，過去的 60 年已看到技術轉變，首先就是計算領域的結構性轉變。

在處理器領域，黃仁勳指出，CPU 性能提升速度顯著趨緩，但運算需求量卻倍增，且呈現指數級增長，CPU 已無法跟上市場需求，尤其現階段大家都經歷運算領域的通貨膨脹，全世界資料中心的用電量不斷成長，計算成本大增，因此近 20 年來，輝達一直致力於加速運算，GPU 也獲得市場肯定。

黃仁勳預期，未來每個應用程式處理將加速，也包括資料中心，並舉例如果運行一個應用程式需要 100T，意味需要 100 個時間單位，可能是 100 秒，也可能是 100 小時，甚至是現在正開發 100 天的 AI 應用程式。

黃仁勳解釋，加速演算法有很多種，而電腦圖形是一種可以完全並行運行的模式，包括電腦圖形、影像處理、實體模擬、組合最佳化、圖形處理、資料庫處理、深度學習等，很多類型的演算法都有助運算加速，且達到並行處理。

因此，輝達發明新的架構、將 GPU 新增到 CPU 中，等同有分離且獨立的專用處理器去運算資料，就像是將過去需要 100 個時間單位的事情加速到 1 個單位時間。

黃仁勳舉例，GPU 加上 CPU 可將運算加速 100 倍，但功率僅增加約 3 倍，就如同過去大家在 PC 產業一直在做的事，譬如在 1000 美元的 PC 上增加一個 500 美元的 GPU，效能會大幅提升，輝達也將此概念導入資料中心，在 10 億美元的資料中心，增加 5 億美元的 GPU，它就變成一座 AI 工廠，節省下來的錢相當驚人。