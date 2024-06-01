研華棒球家庭日前進大巨蛋 黃仁勳出席開球笑說「太多人看很緊張」
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-01 20:25
工業電腦廠研華 (2395-TW) 今 (1) 日在大巨蛋舉辦棒球家庭日，輝達 (NVIDIA)(NVDA-US) 創辦人暨執行長黃仁勳也出席，與研華嵌入式物聯網平台事業群總經理張家豪共同開球。
黃仁勳此次依舊穿著象徵輝達 1993 年成立的「93 號」球衣，他登上投手丘致詞時笑說，這麼多人看「很緊張」，而且因為壓力太大，昨天晚上沒睡好，希望等一下投球時，大家眼睛閉一下、不用太久。
黃仁勳此次開球由味全龍隊的「大師兄」林智勝接捕；研華表示，此次黃仁勳與張家豪共同開球，象徵研華與夥伴們攜手雙贏、共創未來。
研華表示，迎接物聯網時代，致力於提供 AIoT、Edge Computing 邊緣運算等軟硬體解決方案，並積極偕同各產業夥伴「共創」產業生態圈，以加速實踐產業智能化之目標。
此外，提倡工作與生活平衡的美滿人生，研華每年舉辦盛大的棒球家庭日活動，去年於天母棒球場與上千位同仁一起歡慶 40 週年，今年更擴大舉辦、邀集 2200 位研華同仁與眷屬、合作夥伴們前進大巨蛋。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇