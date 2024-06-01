黃仁勳感謝台灣供應鏈夥伴相挺 劉克振稱研華努力推廣輝達GPU應用

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-01 21:20

輝達 (NVIDIA)(NVDA-US) 創辦人暨執行長黃仁勳今 (1) 日出席研華 (2395-TW) 棒球家庭日，研華董事長劉克振表示，研華非常努力幫輝達 GPU 推廣應用，包括智慧工廠等領域。

黃仁勳進一步指出，現在對於台灣是一個令人振奮的時刻，新的運算時代來臨，而台灣正處於 AI 的中心，也非常期待這一周將和台灣合作夥伴們一起慶祝新的產品、策略以及新的成長機會。

劉克振表示，目前全世界 AI 關鍵 GPU 晶片，輝達市占率高達 90%，這是輝達的成就，研華也非常努力幫輝達 GPU 做各種應用推廣到智慧工廠、能源、城市、醫療等等。