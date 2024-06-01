黃仁勳感謝台灣供應鏈夥伴相挺 劉克振稱研華努力推廣輝達GPU應用
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-01 21:20
輝達 (NVIDIA)(NVDA-US) 創辦人暨執行長黃仁勳今 (1) 日出席研華 (2395-TW) 棒球家庭日，研華董事長劉克振表示，研華非常努力幫輝達 GPU 推廣應用，包括智慧工廠等領域。
黃仁勳致詞時表示，輝達非常重視台灣的合作夥伴，包括台積電 (2330-TW)、鴻海(2317-TW)、廣達(2382-TW)、研華、英業達(2356-TW)、緯創(3231-TW) 等廠商，近 30 年來在這麼多的合作夥伴支持下，使輝達產品受到歡迎，也致上感謝之意。
黃仁勳進一步指出，現在對於台灣是一個令人振奮的時刻，新的運算時代來臨，而台灣正處於 AI 的中心，也非常期待這一周將和台灣合作夥伴們一起慶祝新的產品、策略以及新的成長機會。
劉克振表示，目前全世界 AI 關鍵 GPU 晶片，輝達市占率高達 90%，這是輝達的成就，研華也非常努力幫輝達 GPU 做各種應用推廣到智慧工廠、能源、城市、醫療等等。
劉克振進一步指出，台灣最厲害就是兩個－AI 跟棒球，今天在大巨蛋這兩個結合再一起，也對台灣能夠孕育出黃仁勳這樣影響世界的偉大科技企業家感到為榮。
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