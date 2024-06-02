〈黃仁勳開講〉AI機器人時代來臨 秀鴻海、廣運智慧製造實力
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-02 23:32
輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳今 (2) 日表示，實體 AI 即將來臨，未來所有工廠都將導入機器人，並舉出兩大例子，一是鴻海 (2317-TW) 在墨西哥的智慧工廠，另一則是廣運 (6125-TW) 協助巨大 (9921-TW) 的智慧倉儲系統。
黃仁勳指出，鴻海墨西哥廠是世界上最先進的工廠，也同時與西門子合作，透 NVIDIA Omniverse 平台建造智慧工廠，可以提高製造效率、節省成本與能源。
輝達表示，為設計出最佳的組裝線，工廠的工程師需要找到擺放數十個機械手臂的最佳位置，每個機械手臂都重達數百磅，且為準確監控整個過程，將數千個感測器放置在一個矩陣中，其中包括多具網路攝影機，以便向工廠操作員顯示所有正確的細節。
根據黃仁勳演講的圖中顯示，該工廠的供應鏈分為三個部分，EDGE AI 與機器人、軟體、ODM 整合，其中，鴻海此次是採用台灣的法博智能移動 (FARobot) 提供的自主移動機器人，也有信驊 (5274-TW) 提供的軟硬體，最後交由鴻海旗下樺漢 (6414-TW) 與鴻佰進行整合。
廣運則同樣運用輝達的 Omniverse 平台，協助巨大建造智慧倉儲，整合眾多手臂與軟體。
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