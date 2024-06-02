〈黃仁勳開講〉AI機器人時代來臨 秀鴻海、廣運智慧製造實力

黃仁勳指出，鴻海墨西哥廠是世界上最先進的工廠，也同時與西門子合作，透 NVIDIA Omniverse 平台建造智慧工廠，可以提高製造效率、節省成本與能源。

輝達表示，為設計出最佳的組裝線，工廠的工程師需要找到擺放數十個機械手臂的最佳位置，每個機械手臂都重達數百磅，且為準確監控整個過程，將數千個感測器放置在一個矩陣中，其中包括多具網路攝影機，以便向工廠操作員顯示所有正確的細節。