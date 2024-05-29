NVIDIA:股票分割為短線投機資金跳漲關鍵，財報與展望驚喜反而有限

永誠資產管理處 2024-05-29 12:15

關於營收獲利與展望 (本次 NVIDIA 公布其 25Q1 財報):

24Q2 為關鍵的 AI 爆發季度，NVIDIA 當季營收季增率 90.14%，就此展開營收與展望各種倍增的年成長表現，而下季為 25Q2 年增基期墊高，因此營收 / 獲利季增與年增幅度都加速放緩，且在先進製程晶圓代工、HBM 報價調漲下，毛利率的見頂下滑，使得預計下季 EPS 以公司財測而言為季增持平。

→產業持續發展下，法人對於 AI 伺服器與 NVIDIA 相關出貨時程不確定性降低，加上今年起股票評價的快速提升反應更多的預期，以 beat %(高於預期的 %) 而言，無論是營收、獲利或展望，NVIDIA 雖本季仍然持續打敗優於預期，但 % 有明顯縮小，而毛利率展望則出現 miss consensus(劣於預期)。

營收分布如下，成長主要來自資料中心 (伺服器 GPU)，H100、H200 為本季主要貢獻。

股票分割 1 拆 10 (股數 * 10、股價 * 0.1、市值不變)

股票分割其實事前已被預期，畢竟股價大漲、作為大型科技股、接近整數價位，會有分割股票的慣性操作。投行法人在年初也已經有相關討論，尤其考量到要經股東大會決議通過，因此股票分割勢必趕在本次 Q1 財報宣布 (一年一度的最適時機)。

筆者認為相對營收、獲利與展望而言，股票分割為極短線股價跳漲的主要因子，畢竟相對營收獲利，股票分割在事前輿論 / 討論較少，驚喜利多的效果更大，而固然股票分割不影響公司市值估值，因此程度上，對於散戶的情緒激勵 > 法人，投機資金強軋空屬於短線為主，

NVIDIA 盤後股價突破 1000 美元，認為與宣布分割股票 (1 拆 10) 帶動的多方情緒更多

5/23 實際交易後，美股終場的漲跌熱力圖如下: NVIDIA 終場大漲 9.43%，然而除工業、生醫有少部分撐盤外，其餘類股呈現一面倒殺盤。

連動到 NVIDIA 的半導體供應鏈多半開高走低小漲，因此費城半導體收黑 K 但距離 5 日線仍有一段距離，而尖牙股、非電子股距離 NVIDIA 愈遠者，受到財報激勵作用愈少，當前國際股市中已有不少指標指數，跌破 5 日線且下彎反壓，需要留意科技股在 NVIDIA 財報過後回測 5 日線是否有支撐，否則跟隨趨勢勢在必行，輪動補跌估值修正仍會發生。

（撰文者：永誠資產管理處分析師 范振峰）

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