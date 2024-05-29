〈研揚股東會〉今年毛利率估持穩 中國半導體、AI需求升溫

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-29 14:28

工業電腦廠研揚 (6579-TW) 總經理林建宏今 (29) 日表示，全年目標微幅成長，毛利率則估持穩，不過，在中國積極投入半導體、晶片自研等，研揚可同步受惠，也跟華為等大廠合作 AI 案子。

林建宏直言，中國市場因為受到美中貿易戰、通膨等影響，目前市況較低迷，但政府大力推動半導體、AI，積極在各地建置算力中心，都可望帶動相關設備需求，也跟當地 AI 晶片大廠合作開案，將成為新動能。

營運來看，林建宏指出，客戶庫存去化較慢，尤其是較大的客戶，去化時間相對較長，加上目前交期短，客戶有需求才會下單，也影響訂單能見度，目前預估第二季較首季略增、第三季持平、第四季回溫。

林建宏進一步說明，目前研揚產品交期約 8 周、訂單能見度則約 2-3 個月，以接單出貨比值 (BB Ratio) 來看，第一季在 1 左右，預估第二、三季都差不多，第四季才有機會超越 1，但不會說高出太多。