〈台股開盤〉2萬2關前衝高乏力 調節賣壓出籠 翻黑重挫逾百點

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-29 09:48

台股今 (29) 日開高震盪，早盤一度衝上 21906 點，無力進一步攻上 22000 大關，隨即出現調節賣壓，翻黑下挫逾百點，電子股漲跌互見，傳產、金融賣壓沉重，不過，近來適逢股東會旺季的航運族群表現強勢，貨櫃三雄逆勢走高。

觀察主要電子權值股表現，台積電面臨回檔壓力，聯發科、鴻海、華碩等更是下挫超過 1%，金融、台塑集團股賣壓偏重，幾乎都壓在盤下，不過，欣興、瑞昱、智邦仍表現強勢，上漲 3-5%，漲勢凌厲。

長榮、萬海 2 家貨櫃航商認為，市場在第 3 季將迎來最強旺季，缺船、缺櫃問題恐愈來愈嚴重，貨櫃三雄今天獲得買盤青睞，強勢上漲 1-3%；新興、四維航、慧洋 - KY 等散裝股同獲資金點火，而中櫃一度攻上漲停板，上市航運類股指數早盤上漲逾 1%，為盤面強勢族群。