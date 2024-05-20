【籌碼週報】投信加碼族群半導體、手機軸承、風電上榜！一文掌握上週法人買超16檔個股

鉅亨研報 2024-05-28 12:31

一、投信近一週買超較多的股票 (2024.5.20-5.24)

上週投信買進之標的，買進共 16 檔，其中黃底之 7 檔個股為高股息 ETF 新進貨增加比重之名單，扣除上述幾檔，投信買超為 9 檔，其中 7 檔電子股、3 檔傳產股。

上週產業較具備族群性的為半導體相關 (旺矽、京鼎) 與手機軸承 (新日興、富世達) 部分，政策面相關新入榜的有風電的世紀鋼與軍工的漢翔。上述三族群類股，都具備趨勢性，投資人可留意。尤其近期風電相關 3-1、3-2 標案有機會陸續宣布，可關注相關類股。

在法人籌碼跟著走專欄中，先前於 5/9 挑出的旺矽 (6223)，波段價差 15.6%，股價續創新高，且法人先前於有出相關個股報告；5/15 同步挑出鈺太，上週也有提醒觀察，本週累計價差 12.2%。

先前於 4/23 觀察的信紘，波段價差 19.4%；4/26 觀察的振曜，波段價差 17.4%； 5/7 觀察的威剛，兩日價差為 3%。辛耘、陽明、裕民則是投信才剛買入之標的，可留意後續之持續性。

5/22 NVDA 法說會後，結果與展望均優於市場預期，搭配宣布股票分割與拉高配息，整體 AI 族群持續上漲，而下週須留意的就是台北電腦展，可留意相關概念股，建議關注 同時若搭配個股研究報告來檢視基本面，將可累積波段操作之信念。投資人想了解如何透過法人籌碼來觀察佈局先機，並與法人同步，可訂閱” 法人籌碼跟著走”。