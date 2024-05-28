〈台股開盤〉震盪向上格局未見破綻 創新高衝到21917點 續向2萬2靠攏

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-28 09:30

27 日股價盤中創高的護國神山台積電 (2330-TW) 爲市場關注焦點，同時，由 AI 伺服器向外延伸的散熱、電源供應器類股也引起市場大力介入，台股 今 (28) 日早盤小漲開出後，小漲維持高檔震盪，市場專家指出，台股上攻的多頭優勢格局仍不變，小型股的表現將優於大型股。

台積電今日早盤以 867 元小跌開出 ，最高攻 870 元，漲幅 0.12%，權值股鴻海 (2317-TW) 股價也小跌開出報價 183.5 元 ，昨日表現強勢的聯發科 (2454-TW) 早盤上漲 20 元或 1.56%。但蘋果供應鏈玉晶光 (3406-TW) 逆勢下跌，大立光 (3008-TW) 力守平盤。

台北股市集中市場早盤以 21812.2 開出，最高達 21892.9 點，預估市場成交值 4224 億元。證券分析師簡伯儀說，目前台股在量價配合、技術指標都是健康走勢，維持所有均線之上，加上景氣燈號轉熱，多方不必預設高點。預料電子股將爲主流，而拉回的營建股也值得留意。

週一美國適逢陣將士紀念日, 美股休一日, 台指期夜盤上漲 30 點 (+0.14%)，對今天的台股走勢，大型投顧操作建議爲考量台股短多走勢並未改, 並且資金回歸電子族群, 故當前應順勢進場布局, 短線標的持續聚焦族群漲勢一致, 且基本面相對的 AI 供應鏈如散熱、ODM 等族群。

今天早盤走強的聯發科，董事長蔡明介在昨日舉行股東會中指出，將以手機旗艦晶片市占優勢，擴大至其他應用產品線，包括車用、ASIC 領域、WoA（Windows on Arm）等都有很好的進步，未來十年將持續擴大優勢。執行長蔡力行強調，聯發科持續提供高運算、低功耗的 AI 晶片，每一代都有新發展，行業挑戰隨時都有，有充足的信心持續維持成長。