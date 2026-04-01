鉅亨研報 2026-04-01 09:05

隨著全球金融環境進入 2026 年的新常態，ETF 的產品設計已從過去單純的「大盤權值型」演進至更細分、更具策略性的「主題工具型」。投資市場不再僅由少數幾檔市值型 ETF 壟斷目光，許多鎖定特定產業鏈、特定信用評等債券的標的，因其獨特的組成邏輯，成為市場法人與長期觀察者研究的重點。「2026 豐雲學堂 ETF 大賞」彙整了五篇深度評析文章，涵蓋日本特有的商社文化、美國不同等級的債券市場，以及高純度的科技選股策略。本文將從客觀數據與編制規則出發，帶您一次看懂這些 ETF 的核心架構與市場定位。

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一、 【跨境資源霸主定位】00955 中信日本商社 ETF

——剖析日本特有「綜合商社」的護城河架構

在 2026 年的日股研究中，00955 是極具代表性的標的。它並不追求涵蓋全日本股市，而是精確地切入日本經濟中最獨特的基石：綜合商社（Sogo Shosha）。

成分架構解析： 00955 的核心持股主要集中在日本五大商社（三菱、三井、伊藤忠、住友、丸紅）。這些企業的本質並非單純的貿易公司，而是具備強大財務實力的「實業投資控股集團」。其業務範疇從上游的能源採礦、中游的物流加工，到下游的零售通路與金融服務，形成了一條龍式的垂直整合。

00955 的核心持股主要集中在日本五大商社（三菱、三井、伊藤忠、住友、丸紅）。這些企業的本質並非單純的貿易公司，而是具備強大財務實力的「實業投資控股集團」。其業務範疇從上游的能源採礦、中游的物流加工，到下游的零售通路與金融服務，形成了一條龍式的垂直整合。 市場觀察要點： 綜合商社的獲利邏輯與全球商品價格（如石油、鐵礦砂、糧食）高度相關，具備天然的抗通膨屬性。此外，這類企業近年積極進行資本結構改革，提升配息與實施庫藏股，使其在日股評價重估（Re-rating）的過程中展現出穩健的韌性。

綜合商社的獲利邏輯與全球商品價格（如石油、鐵礦砂、糧食）高度相關，具備天然的抗通膨屬性。此外，這類企業近年積極進行資本結構改革，提升配息與實施庫藏股，使其在日股評價重估（Re-rating）的過程中展現出穩健的韌性。 標的特色： 00955 提供了參與日本實業經濟的純粹管道，其低波動與高現金流的企業體質，使其在震盪市場中具備較強的防禦屬性。

二、 【優質信用債市標竿】00957B 兆豐美國優選投等債 ETF

——美國投資等級債的編制邏輯與防禦機制

債券配置在 2026 年的利率環境中扮演著「資產壓艙石」的角色。00957B 的設計初衷，在於提供市場一個透明且具備高信用的美債參與工具。

成分債品質分析： 該標的主要追蹤美國市場中信用評等在投資等級（Investment Grade）以上的公司債。這類債券的發行人多為全球知名的跨國企業（如科技巨頭、大型醫療集團），違約風險在歷史數據中極低。

該標的主要追蹤美國市場中信用評等在投資等級（Investment Grade）以上的公司債。這類債券的發行人多為全球知名的跨國企業（如科技巨頭、大型醫療集團），違約風險在歷史數據中極低。 配息與存續期間特性： 00957B 透過分散配置不同到期日的債券，平衡了利率風險與債息收入。在 2026 年利率趨於平穩的背景下，投等債的票面利息收入（Carry Income）成為資產報酬的主要來源。

00957B 透過分散配置不同到期日的債券，平衡了利率風險與債息收入。在 2026 年利率趨於平穩的背景下，投等債的票面利息收入（Carry Income）成為資產報酬的主要來源。 市場定位： 此標的被定位為「防禦型配置工具」，適合用於對沖股市的系統性風險，在追求資產保值的同時，獲取穩健的美元資產收益。

三、 【科技產業鏈精準校準】009807 台新標普科技精選 ETF

——剔除雜訊，專注於 AI 與資訊科技本業

市場上雖有多檔科技型 ETF，但 009807 展現了更為嚴苛的選股邏輯。它採用 S&P 資訊科技精選指數，將目標鎖定在真正具備科技純度的企業。

選股邏輯進化： 許多人誤以為 Meta 或 Amazon 是科技股，但在 S&P 的分類中，它們分別屬於通訊服務與非必要消費。009807 則嚴格定義於半導體、軟體服務及科技硬體。這種「純度校準」確保了標的能完整對應 AI 基礎設施（Infrastructure）的增長紅利。

許多人誤以為 Meta 或 Amazon 是科技股，但在 S&P 的分類中，它們分別屬於通訊服務與非必要消費。009807 則嚴格定義於半導體、軟體服務及科技硬體。這種「純度校準」確保了標的能完整對應 AI 基礎設施（Infrastructure）的增長紅利。 核心持股與爆發力： 成分股包含全球半導體龍頭與雲端軟體巨頭。當 AI 產業從概念進入大規模商業化應用時，這些提供底層運算能力與開發環境的公司，獲利動能往往最為直接。

成分股包含全球半導體龍頭與雲端軟體巨頭。當 AI 產業從概念進入大規模商業化應用時，這些提供底層運算能力與開發環境的公司，獲利動能往往最為直接。 標的特色： 009807 是觀察全球科技景氣的「領先指標」，其股價波動雖高於大盤，但在科技多頭循環中具備強大的向上攻擊力。

四、 【高息收益篩選策略】00981B 第一金美元優選收益非投等債 ETF

——月配息架構下的風險控管與收益優化

針對偏好固定收益的群眾，00981B 在「收益率」與「違約率」之間建立了一套動態平衡機制，專注於非投資等級債（Non-Investment Grade）中的優質區塊。

優選機制的避雷作用： 雖然標的屬於非投等債，但 00981B 透過信用篩選，鎖定財務體質正趨於好轉、或具備穩定現金流能力的企業債。這類債券往往具備較高的票面利率，能提供比投等債更豐厚的利差回報。

雖然標的屬於非投等債，但 00981B 透過信用篩選，鎖定財務體質正趨於好轉、或具備穩定現金流能力的企業債。這類債券往往具備較高的票面利率，能提供比投等債更豐厚的利差回報。 月配息與現金流管理： 其採用的月配息機制，符合現代投資人對穩定現金流的需求。在編制規則上，00981B 強調透過分散投資於各個產業，避免單一產業景氣下行帶來的違約衝擊。

其採用的月配息機制，符合現代投資人對穩定現金流的需求。在編制規則上，00981B 強調透過分散投資於各個產業，避免單一產業景氣下行帶來的違約衝擊。 市場定位： 此標的定位為「增益型工具」，在整體資產配置中扮演提升總體收益率的角色，適合與低收益但高信用的國債或投等債互補。

五、【台股藍籌領袖策略】00690 兆豐臺灣藍籌 30 ETF

——精選台股大型藍籌龍頭，追求成長與配息的動態平衡

在市場波動加劇、產業快速輪動的環境下，00690 專注於具備長期競爭力的大型成熟企業。其選股邏輯不在於追逐短線題材，而是透過財務穩健、流動性佳的龍頭標的，建立資產配置的長期防禦基石。

核心藍籌選股邏輯： 00690 追蹤「臺灣藍籌 30 指數」，嚴選台股中規模與獲利能力俱佳的 30 檔指標性企業。透過篩選營運成熟、現金流穩定的公司，降低單一個股波動帶來的風險，展現出大型藍籌標的在長期投資中的穩健特質。

00690 追蹤「臺灣藍籌 30 指數」，嚴選台股中規模與獲利能力俱佳的 30 檔指標性企業。透過篩選營運成熟、現金流穩定的公司，降低單一個股波動帶來的風險，展現出大型藍籌標的在長期投資中的穩健特質。 產業配置的守護機制： 在資產結構上，除了包含台積電、聯發科等高效能科技龍頭以維持成長動能，更納入金融與電信等具備防禦屬性的防禦型標的。這種「攻守兼備」的組合，使其在多頭市場具備參與力，而在震盪市場則展現較佳的下檔支撐效果。

在資產結構上，除了包含台積電、聯發科等高效能科技龍頭以維持成長動能，更納入金融與電信等具備防禦屬性的防禦型標的。這種「攻守兼備」的組合，使其在多頭市場具備參與力，而在震盪市場則展現較佳的下檔支撐效果。 季配息機制與現金流： 採取每季配息設計，符合現代投資人對於靈活管理現金流的需求。結合成分股穩定的獲利貢獻，00690 將企業長期累積的經營成果轉化為可預期的定期收益，適合重視資本穩定增長且有規律現金需求之配置族群。

採取每季配息設計，符合現代投資人對於靈活管理現金流的需求。結合成分股穩定的獲利貢獻，00690 將企業長期累積的經營成果轉化為可預期的定期收益，適合重視資本穩定增長且有規律現金需求之配置族群。 >> 立即前往豐雲學堂看完整介紹

總結：從單一配置走向「策略組合」的 2026 年

綜觀上述五類標的，可以發現 2026 年的 ETF 投資趨勢已不再侷限於追求「整體市場報酬」。透過 00955 參與日本特有的實業增長、利用 00957B 建構風險防火牆、以 009807 精準捕捉科技紅利，並透過 00981B 優化現金流，投資人可以根據自身的風險偏好與資金需求，建構出更具層次感的資產組合。