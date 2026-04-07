鉅亨研報 2026-04-07 11:20

一、AI 風潮再起：資金正追著成長股跑

AI 成長股怎麼挑？009820 10 元就能上車，鎖定納斯達克精選成長企業？(圖:shutterstock)

AI 產業熱度持續升溫，從伺服器到半導體全線擴張，市場再度聚焦成長型科技股的爆發力。尤其在高利率轉折時點前，能否提前卡位未來 3～5 年的 AI 動能，成為投資圈最關注的策略方向。就在此時，以納斯達克成長股為選股主軸的 009820 正式登場，鎖定市場最想追的題材。

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二、009820 瞄準納斯達克 100「增強成長」指數：僅 30 檔精選 AI 企業

009820 依循納斯達克 100 增強成長指數，以獲利、營收成長、研發費率等因子進行篩選，從母指數中挑出僅 30 檔高成長科技企業。聚焦美股 AI 供應鏈、雲端、軟體與平台服務類股，搭上近年最強勁的科技升級週期。更受到關注的是，其 IPO 發行價僅 10 元，對小資族更具進場彈性。

不只如此，市場也在觀察 009820 與 QQQ、00662 等科技 ETF 的結構差異，究竟誰更能抓住下一波 AI 成長曲線？

三、30 檔精華、10 元入手… 009820 背後還藏什麼關鍵？

除了選股邏輯更聚焦於成長性，009820 的後續成分股調整節奏、AI 企業權重配置、以及與其他科技 ETF 的追蹤差異，都是投資人關注的未解謎團。有哪些潛力股可能被納入？AI 供應鏈比重是否會一路提高？背後還有更多關鍵值得深挖…

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