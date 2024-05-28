威鋒電子推USB-C新品 訊號轉換器量產上市

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-28 14:41

高速傳輸 IC 業者威鋒電子 (6756-TW) 今 (28) 日宣布，新產品 VL605 USB-C 轉 HDMI 2.1 訊號轉換器已量產上市，VL605 支援 USB PD 3.1 EPR 高效充電，已取得 USB 開發者論壇 USB PD 3.1 認證 和 HDMI 2.1 FRL 認證。

威鋒電子產品部處長張惠能強調 VL605 的可塑性並表示，DisplayPort 和 HDMI 是目前業界主流的影音規範，現在更和 USB Type-C 規格緊密結合， 配合威鋒電子多樣化的 USB Hub 控制晶片，VL605 可創造多種具備 USB PD charge-through 功能的 USB-C 多功能擴充底座應用，為各類產品以不同的 USB 速度供電。

威鋒電子看好，隨著蘋果、高通和聯發科新一代手機晶片都開始提供硬體光線追蹤功能，AAA 級遊戲大作也開始移植到手機平台上，VL605 的產品需求前景看好。搭配 VL605 的雙口 USB PD 控制器和 HDMI 2.1 輸出功能，讓手機不僅能夠作為掌上型遊戲機使用，還能輕鬆將其轉變為家用遊戲機，在投影到 4K/8K 大螢幕電視時，可同時為手機充電，提供嶄新的遊戲體驗。

威鋒電子 VL605 USB-C 轉 HDMI 2.1 訊號轉換器 (Protocol Converter) 是一款創新的單晶片，支援最新的顯示器功能和高度整合的低功耗設計，它針對 USB-C 影音轉接器和多功能擴充底座進行優化，整合兩口的 USB-C PD 3.1 控制器，在啟用 EPR 時可支援高達 240W 的 charge-through 充電。

此外，VL605 可將 DisplayPort 訊號轉換成最高 8K60Hz 或 4K240Hz 的 HDMI 2.1 訊號輸出，同時能替連接中的主機充電。VL605 也支援 HDR 且相容於 DisplayPort 規範的 Adaptive Sync(自適應同步)，更支援 AMD 的 FreeSync 技術，能將其轉換為 HDMI 2.1 的 VRR(可變更新率)。採用 VL605 的產品可以提升遊戲體驗，提供更高品質和更流暢的畫面，同時擴展周邊連接、享受更快的充電速度。

隨著主流家用遊戲機和電腦主機陸續支援 HDMI 2.1，市面上支援 HDMI 2.1 的顯示器持續成長中，許多顯示器也配備 HDMI 2.1 增強功能，例如更高的解析度和刷新率、VRR 和 HDR(高動態範圍)。

相較於 HDMI 2.0 的最高頻寬為 18Gbps， HDMI 2.1 頻寬高達 48Gbps ，有顯著提升，能處理更高的 4K 刷新率影像，例如 4K120Hz、4K144Hz，甚至在使用 DSC 的情況下可達到 240Hz，為玩家帶來前所未有的視覺體驗。

HDMI 2.1 的 VRR 功能，能根據遊戲場景的變化動態調整，即時將顯示卡的影像輸出到螢幕，有效減少或消除畫面撕裂和卡頓，確保遊戲畫面的流暢性。

威鋒電子 VL605 內建的 DisplayPort 接收端口支援 HBR3 資料傳輸速率，在 4 通道模式下可達到 32.4Gbps，而 HDMI 發射端支援 FRL 和 TMDS 模式，峰值頻寬分別為 48Gbps 和 18Gbps，並支援 RGB 和 YCbCr 的色彩格式、8 通道 192kHz 的 LPCM，以及各種壓縮音源編碼格式。