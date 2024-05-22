美國報告顯示石油庫存上升 布蘭特原油價格跌近3個月低點

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-22 19:35

根據外媒周三 (22 日) 報導，代表美國石油和天然氣產業的美國石油業協會 (American Petroleum Institute, API) 報告顯示，上周原油庫存增加 250 萬桶，再加上能源情報機構 Genscape 數據顯示阿姆斯特丹 - 鹿特丹 - 安特衛普地區原油庫存上升，國際油價跌幅擴大，增添市場看空跡象。

截稿前，7 月到期的布蘭特原油下跌 0.51%，至每桶 82.49 美元，接近 3 個月新低；7 月到期的西德周原油期貨下跌 0.51%，至每桶 78.26 美元。

API 報告公布之際，石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 下個月將召開產能會議，決定是否延長現有減產政策。在原油期貨不斷下跌的同時，該組織還必須應對布蘭特原油的即期價差接近看跌的正價差結構──這是一種供應相對於需求不斷增加的跡象。

券商 PVM 分析師 Tamas Varga 對原油基本面前景看法依然嚴峻，他指出這具體展現在原油現貨溢價減弱上，歐洲基準原油期貨價差昨日收每桶 0.18 美元。

受到 OPEC + 減產支撐，全球基準布蘭特原油今年迄今上漲約 7%，儘管自 4 月中旬以來油價有所降溫，外界預估該組織會在 6 月 1 日的原油產能政策會議上延長限產措施。與此同時，地緣政治風險仍在繼續，近期無人機襲擊俄羅斯煉油廠，一艘油輪在紅海地區遭導彈擊中。

倘若今日稍晚的美國能源情報署 (Energy Information Administration, EIA) 庫存數據證實 API 石油庫存增加，將會是本月 EIA 報告出現首次庫存成長，不過分析師預測庫存可能會下滑。