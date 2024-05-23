英國首相蘇納克宣布7月4日舉行大選

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-23 01:08

英國首相蘇納克 (Rishi Sunak) 周三 (22 日) 宣布，將於 7 月 4 日舉行全國大選。外界普遍預估，執政 14 年的保守黨 (Conservative Party) 將在今年大選輸給在野黨工黨(Labour Party)。

蘇納克周三在唐寧街外的記者會上說：「今天稍早，我與國王陛下進行交談，要求解散議會。國王同意了這一請求，我們將於 7 月 4 日舉行大選。」他還在記者會上列出自己執政期間的亮點，包括引入所謂的休假計畫、幫助企業度過新冠疫情，並說：「現在是英國選擇未來的時候了。」

數月來外界一直猜測蘇納克何時宣布大選日期，他周三冒著大雨在唐寧街辦公室外宣布提前進行選舉，有鑑於其政黨在民調中遠遠落後工黨，這可能是一項冒險的策略。

外媒報導指出，蘇納克不僅在民調中遠遠落後工黨，而且在某種程度上與黨內的一些人隔絕，越來越依賴一小群顧問來引導他度過這種注定難看的競選。

不過倘若英國一些經濟成果出現，例如通膨下滑、經濟成長速度達到近三年來新高，就會蘇納克參選的有力籌碼，向選民展現其新任議程的好時機。

在蘇納克宣布大選日其之際，英國在野黨工黨也表示以替大選做好準備。該黨領袖施凱爾 (Keir Starmer) 發言人說，無論首相何時要求舉行大選，黨都已經做好充分準備，已組織好一個齊全且運作良好的競選活動。

根據名調顯示，工黨領先蘇納克的保守黨約 20 個百分點，不過仍一些工黨官員擔心，工黨的優勢的優勢並不向表面如此穩固，擔心許多選名仍未做出決定。