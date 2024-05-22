傳亞馬遜擬用AI大升級語音助手Alexa 推出月費訂閱制

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-22 22:07

美媒《CNBC》周三 (22 日) 援引知情人士消息報導，亞馬遜打算利用自家生成式人工智慧 (Generative AI) 大型語言模型 Titan 升級 Alexa 語音助手，而且計劃推出月費訂閱制，以抵消該技術的成本。

據悉，亞馬遜會在今年下半年推出一款具對話互動功能的 Alexa，至於訂閱價格尚未確定，但不會包含在每年 139 美元的 Prime 服務中。亞馬遜此舉有望能更好的與 Google 和 OpenAI 等公司的生成式 AI 聊天機器人競爭。

對於上述報導，亞馬遜拒絕就 Alexa 計畫發表評論。截稿前，亞馬遜 (AMZN-US) 早盤股價上漲 0.49%，每股暫報 184.05 美元。

報導指出，隨著 OpenAI 推出 GPT-4o、Google 的 Gemini 都有具備類似的 AI 語音功能，這讓在 2014 年憑藉 Alexa 讓消費者吃驚的亞馬遜相形見絀，在 AI 技術飛躍發展下，Alexa 似乎已成時代的眼淚。紐約大學教授 Scott Galloway 認為，OpenAI 與 Google 推出的新模型是「Alexa 和 Siri 的殺手」。

據了解，近幾個月不斷出現的新 AI 聊天機器人增加亞馬遜 Alexa 內部人員的壓力，該部門曾被前執行長貝佐斯視為寶，但在他離開後，該部門一直受到利潤要求的約束。

知情人士透露，亞馬遜現任執行長賈西 (Andy Jassy) 上任後在新冠疫情期間調整公司業務規模，其中 Alexa 在內部的優先等級降低。賈西對 Alexa 的能力不太滿意，據悉對體育狂熱的他向 Alexa 詢問場上比賽分數，但 Alexa 卻一問三不知，而這僅僅是上網就能搜尋到的答案。因此該團隊擔心苦心研發的 Alexa 只是一個昂貴的鬧鐘、氣象預報和 Spotify(SPOT-US)播放器。

亞馬遜對此回覆時僅表示，賈西上月在給股東的信件中提到，正在替消費者打造一個生成式 AI 應用程式，其中包括更智慧、更有能力的 Alexa。

據了解，該團隊現在的任務是將 Alexa 變成一款在新的 AI 競爭中站穩腳跟的相關設備，並證明亞馬遜為其投入的資源和人力是合理的。亞馬遜經歷大規模重組，大部分團隊轉移到通用人工智慧 (AGI) 團隊，據傳 Alexa 內部擴編，現有數千名員工。

報導指出，儘管亞馬遜有心想扭轉 Alexa 在其他聊天機器人的競爭逆境，但可能為時過早，而且很難扭轉局面。

《CNBC》點出兩原因，一是 AI 工程人才難找，因為 OpenAI、微軟 (MSFT-US) 和 Google 都是從同一個學術和技術人才庫中招募人才；二是由於所需的硬體和運算能力，運行 AI 成本非常高昂。

根據估算，在 Alexa 中使用生成式 AI 的成本為每次查詢 0.02 美元，內部浮動的價格為 20 美元，而 OpenAI 的 ChatGPT 高級型號每月收費 20 美元。有分析師指出，假設推出月費訂閱制度，可能會削弱亞馬遜其他訂閱產品。儘管如此，Alexa 的用戶基礎是一個機會，因為這項設備已經進入了數億個家庭。