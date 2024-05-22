〈財報〉亞德諾半導體看好晶片市場復甦 本季展望亮麗

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-22 23:10

類比晶片大廠亞德諾半導體 (Analog Devices) 周三 (22 日) 美股盤前公布 2024 會計年度第二季財報，儘管該季營收、獲利比去年同期有所下滑，但仍打敗華爾街分析師預期。值得注意的是，該公司給出不錯的第三季財測，優於分析師預期，原因是受惠汽車和工業晶片需求在長期低迷後復甦。

展望未來，亞德諾半導體預估第三季 (本季) 營收為 22.7 億美元，上下浮動 1 億美元、經調整後每股獲利為 1.50 美元，上下浮動 0.1 美元，雙雙高於分析師預估的 21.6 億與 1.34 美元。

分析指出，亞德諾半導體的樂觀預測表明，工業晶片需求正在改善，因為在經濟出現放緩的情況下，客戶正在消化現有庫存並下新訂單。

該公司執行長 Vincent Roche 表示，廣大客戶的庫存合理化正在走穩，替第三季營收季增成長掃除障礙，目前公司正處在周期性復甦的開端。