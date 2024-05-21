美國通膨雖然降溫但仍需觀察 多名Fed官員透露降息還早

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-21 00:10

美國聯準會 (Fed) 多名官員周一 (20 日) 陸續發表談話，其中 Fed 二把手傑佛森 (Philip Jefferson)、負責監管銀行事務的副主席巴爾(Michael Barr) 以及今年在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 有投票權的亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 均認為在通膨降溫速度緩慢的情況下，高利率會持續更長一段時間。

傑佛森與巴爾周一重申，支持維持當前利率不變，直到有更多證據表明通膨持續往 Fed 的 2% 目標降溫。兩人也指出第一季通膨數據表現令人失望，是支持利率按兵不動的理由，好讓限制性貨幣政策發揮作用提供更多時間。

巴爾表示 Fed 目前處在保持利率不變且密切留意通膨發展的有利位置，傑佛森則說 4 月的消費者物價指數 (CPI) 數據顯示通膨好轉令人鼓舞，但還不夠足以支持降息。

傑佛森補充說，就 Fed 青睞的通膨指標──核心個人消費支出 (PCE) 物價指數來看，今年前 4 個月的通膨水準仍然過高。他還援引 Fed 工作人員分析指出，核心 PCE 物價指數料在今年前四個月成長 4.1%，遠遠高於工作人員預估 12 個月以來的 2.75% 變化。

值得注意的是，在問答環節時，傑佛森表示不要太過聚焦一個月的數據表現，儘管 CPI 顯示通膨降溫是個好跡象，但要判斷未來的情況走勢仍為時過早。

他還提到，近期就業數據支持勞動力市場持續成長的可能性，與此同時通膨降溫過程仍在持續進行。他說：「由於失業率仍低於 4%，就業市場依然有彈性，Fed 還有時間繼續觀察通膨變化。」

另一方面，波斯提克周一重申，自己對 Fed 的利率政策預測沒有改變，即在通膨放緩但崎嶇不平的情況下，今年可能只降息一次，可能在今年第四季 (10 月 - 12 月) 內發生。

至於通膨，他認為今年通膨降溫的速度可能會更慢，需要一段時間才能確定回到 2% 目標，因此 Fed 還有很長的路要走，不過對今、明年基本占望仍是通膨繼續下降，只是速度會低於多數官員預期。

美國經濟與就業市場方面，波斯提克認為經濟成長正在放緩，但速度非常緩慢；就業市場比 12 個月前還要冷，但並不疲軟。他強調，關鍵問題不是今年會降息多少，而是 Fed 何時才能確定通膨已經走上邁向 2% 目標的道路，這還需要一段時間才能確定。