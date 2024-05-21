微軟推出Copilot+PC 預告GPT-4o將助陣

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-21 02:42

微軟周一 (20 日) 舉行重磅新品發表會，展示人工智慧 (AI) 進一步融入個人電腦 (PC) 成果，透過將其 AI 助手 Copilot 全面融入 Windows 作業系統，推動將今年打造成 AI PC 的里程碑年份。此外，該公司還說 OpenAI 的最新技術 GPT-4o 將很快成為微軟 Copilot 的一部分。

微軟執行長納德拉 (Satya Nadella) 在會上介紹 Copilot+PC 並介紹主要 OEM(原始設備製造商)，其中英特爾 (INTC-US)、高通 (QCOM-US)、超微 (AMD-US) 是該 AI PC 的晶片製造商，而宏碁 (2353-TW)、華碩 (2357-TW)、戴爾 (DELL-US)、惠普 (HPQ-US)、聯想 (0992-HK)、三星則是設備合作夥伴。納德拉說每位開發者都將能在這些新的 PC 設備中利用 AI 模型。

微軟展示 AI PC 的一項「回憶」(Recall) 功能，該功能可以幫助使用者找到自己在電腦上看到的文件和其他數據，即便只是網路柳覽器中打開的一個標籤。另外，該公司還展示其 Copilot 語音助手，替玩《Minecraft》遊戲用戶充當虛擬教練。

該公司負責消費者行銷的 Yusuf Mehdi 預估明年將賣出 5,000 萬台 AI PC，他還表示，直接在 PC 上運行更快的 AI 助手將是在很長一段時間內升級個人電腦最有力的理由。此外，OpenAI 的最新技術 GPT-4o 將很快成為微軟 Copilot 的一部分。

據了解，微軟在本周二 (21 日) 舉行 Build 年度開發者大會前推出 AI PC 的目標是擴大在競爭中的早期優勢，生產出消費者願意付費的 AI 工具。在其他大型科技公司競相主導這一新興領域之際，微軟與 ChatGPT 製造商 OpenAI 的合作使其領先 Alphabet(GOOGL-US)。