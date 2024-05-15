〈快訊〉美4月CPI年增3.4%符合預期 主要指數期貨短線走高
鉅亨網編譯段智恆 2024-05-15 20:40
美國勞工統計局 (BLS) 周三 (15 日) 公布數據顯示，4 月消費者物價指數 (CPI) 年增 3.4%，符合市場預期，略低前值 3.5%，按月來看成長 0.3%，低於市場預期與前值的 0.4%。
聯準會 (Fed) 青睞的通膨指標、剔除食品與能源成本的核心 CPI 在 4 月年增 3.6%，符合市場預期，低於 3 月前值 3.8%；按月來看核心 CPI 月增 0.3%，符合市場預期，低於與 3 月前值 0.4%。
美國核心 CPI 六個月來首次降溫，顯示物價壓力正在逐漸減弱，並支持聯準會 (Fed) 在更長時間內維持較高利率的意圖。
雖然這些數據可能會替 Fed 帶來一些希望，通膨正在恢復其下降趨勢，但決策者希望看到更多的數據，以獲得他們開始考慮降息所需的信心。值得注意的是，數據公布後交換利率市場上調對 Fed 今年內降息速度預期。
報告公布後，美股三大主要指數期貨短線走高，標普 500 指數期貨漲 0.54%，那斯達克 100 指數期貨漲近 0.6、道瓊指數期貨漲近 0.5%；美元指數短線走低，暫報 104.675。日元兌美元擴大漲幅，升值 1.1%；美國 10 年期公債殖利率跌至 4.414%、黃金期貨價格上漲 0.24%，至每盎司 2,365.50 美元。
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