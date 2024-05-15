〈快訊〉美4月CPI年增3.4%符合預期 主要指數期貨短線走高

聯準會 (Fed) 青睞的通膨指標、剔除食品與能源成本的核心 CPI 在 4 月年增 3.6%，符合市場預期，低於 3 月前值 3.8%；按月來看核心 CPI 月增 0.3%，符合市場預期，低於與 3 月前值 0.4%。

雖然這些數據可能會替 Fed 帶來一些希望，通膨正在恢復其下降趨勢，但決策者希望看到更多的數據，以獲得他們開始考慮降息所需的信心。值得注意的是，數據公布後交換利率市場上調對 Fed 今年內降息速度預期。