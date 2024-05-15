美4月核心CPI增速放緩 提振9月降息預期

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-15 22:31

儘管住房成本持續上升，但新車、二手車等商品價格加速下滑，再加上服務業成本增速放緩，美國 4 月核心消費者物價指數 (CPI) 成長放緩，不僅讓聯準會 (Fed) 鬆了一口氣，也提振市場對 9 月降息的預期。

具體來看，美國勞工統計局 (BLS) 周三 (15 日) 公布數據顯示，4 月 CPI 年增 3.4%，符合市場預期，略低前值 3.5%，按月來看成長 0.3%，低於市場預期與前值的 0.4%。

4 月 CPI 年增 3.4%，符合市場預期。(圖：ZeroHedge)

Fed 青睞的通膨指標、剔除食品與能源成本的核心 CPI 在 4 月年增 3.6%，創 3 年來新低，符合市場預期，低於 3 月前值 3.8%；按月來看核心 CPI 月增 0.3%，符合市場預期，低於 3 月前值 0.4%，為 6 個月來首次下滑。

4 月核心 CPI 月增 0.3%，低於 3 月前值 0.4%，為 6 個月來首次下滑。(圖：ZeroHedge)

雖然這些數據可能替 Fed 會帶來一些希望，通膨正在恢復下降趨勢，但決策者希望看到更多的數據，以獲得他們開始考慮降息所需的信心。Fed 主席鮑爾昨日表示，央行需要保持耐心，讓限制性政策發揮作用，一些決策者預估今年根本不會降息。

交換利率市場預估，Fed 在 9 月降息 1 碼 (25 個基點) 的機率超過 80%。另有少數經濟學家預料，Fed 會在 7 月開始降息，不過也有另外少數人認為可能會到 12 月才降息。

有分析指出，這份 CPI 報告確實替今年晚些時候可能的降息打開了大門，不過還需要更多的數據表明通膨正在降溫，Fed 才會採取行動。

能源、住房成本持續上升 新車與二手車價格下滑

觀察報告細項，4 月能源和住房成本上升仍是通膨降溫的最大阻力，新車和二手車價格下滑，推動通膨增速放慢。

4 月能源和住房成本上升仍是通膨降溫的最大阻力，新車和二手車價格下滑，推動通膨增速放慢。(圖：ZeroHedge)

4 月能源指數成長 1.1%，與前持持平、汽油指數成長 2.8%、燃油指數下滑 1.3%，電力指數成長 0.9%。值得注意的是，住房成本是服務業中最大類別，已經連續第三個月成長 0.4%、交通服務繼 3 月成長 1.5% 之後，4 月成長 0.9%。

4 月住房成本按月來看雖然加速上升，但按年來看則繼續放緩。(圖：ZeroHedge)

另外，4 月新車指數月減 0.4%、二手車和卡車指數下滑 1.4%，降幅較 3 月進一步擴大；服裝指數成長 1.2%、醫療護理商品和服務均成長 0.4%。

至於 Fed 密切留意的核心服務 CPI(不包含住房) 在 4 月成長 0.5%，按年來看成長 5.05%，創 2023 年 4 月以來新高，其中教育成本和交通成本占比最高。

4 月超級通膨指標年增 5.05%，創創 2023 年 4 月以來新高。(圖：ZeroHedge)

與此同時，4 月商品價格正以 2004 年 4 月以來最快的速度下降，而服務價格則是年增率則停留在 5.3% 左右。

4 月商品價格正以 2004 年 4 月以來最快的速度下降。(圖：ZeroHedge)

專家看法

摩根士丹利 E*Trade 分析師 Chris Larkin 認為，這次報告顯示通膨降溫，再加上同期較冷的零售銷售數據，增添投資人對 Fed 有望在今年結束前降息一、兩次的希望。

LPL Financial 分析師 Jeff Roach 認為，儘管通膨報告令人感到鼓舞，但 Fed 可能不會開始降息，除非有更多證據證明物價正在放緩。市場消化這份報告後，預料 9 月開始進行首次降息。

市場反應

根據芝商所 FedWatch 工具，Fed 在 9 月降息 1 碼的機率為 53%、降息兩碼 (50 個基點) 的機率為 16.8%、降息三碼 (75 個基點) 的機率為 0.5%，而維持利率不變的機率為 29.8%。另外，Fed 在 11 月降息的機率高達 82.3%。