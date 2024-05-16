Fed傳聲筒：聯準會仍需兩份CPI報告強化信心 可能不會在9月前降息

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-16 00:43

美國周三 (15 日) 最新公布數據顯示核心消費者物價指數 (CPI) 增速放緩，重燃市場對聯準會 (Fed) 今年降息預期，不過有「Fed 傳聲筒」之稱的《華爾街日報》(WSJ)記者 Nick Timiraos 同日撰文指出，市場可能太過樂觀，Fed 可能不會在今年 9 月之前降息。

Timiraos 在文中表示，周三的數據仍不足以改變 Fed 官員對是否以及何時開始降息的考慮，不過保留今年下半年降息的可能性，也平息市場對 Fed 可能會進一步升息的擔憂。

他指出，Fed 主席鮑爾在日前的談話中淡化下一步可能會是升息的可能性，不過仍沒有完全排除。目前多數經濟學家預估 Fed 會在今年降息，但時間點仍充滿分歧。由於可能還需要兩份 (CPI) 報告才能支撐決策者對通膨回落到 2% 目標的信心，因此多數經濟學家預估 Fed 可能不會在 9 月之前準備降息。

他進一步指出，4 月汽油價格推高整體通膨，而消費者在同期的住房支出也持續增加，所幸租金年增幅有所放緩，這對經濟學家來說是關鍵跡象，代表近年來推動通膨的重要因素之一正在緩解。與此同時，4 月食品雜貨和汽車價格增幅也比上月下滑、醫療保健價格上漲速度變慢。

今年年初 Fed 官員樂觀認為能夠順利開啟降息周期，然而迄今一系列火熱的通膨數據顛覆包含華爾街在內所有人的預測。一些經濟學家擔心，如果把利率維持在 20 多年來最高水準，可能會削弱就業市場並讓經濟陷入衰退。

鮑爾日前表示，Fed 官員並不認為通膨降溫是一條平穩的道路，但第一季的通膨數據超乎所有人的預期，這意味著需要更有耐心，讓限制性政策發揮作用。