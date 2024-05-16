〈房產〉房價高、新房小 這都會區 6成民眾都買「熟齡屋」
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-16 10:51
台灣最近地震頻傳，老屋的安全問題又再浮上檯面，依內政部統計資料，2023 年全台的 30 年以上老屋存量佔比已達 1913 萬宅，比起 10 年前的 1406 萬宅還多出 507 萬宅，使得民眾在購屋的屋齡也吹「老宅風」，建經業者統計內政部資料，2014 年全台購買老屋的交易占比僅 21.9%，不過 2023 年占比躍升至 41.9%，增加約 1 倍之多。
在全台六都中，老屋的交易占比最高一直都是台北市 10 年前 35%，到 2023 年，已提高到 60.8%，而增加最多的是台中市，增加 29.1 個百分點最多；占比和增幅最小的是桃園市，2023 年買老屋的比例佔 26.4%，10 年僅增加 10 個百分點。
第一建經總經理謝萬雄表示，10 年來的全台六都房價飆升，雙北市新案單價貴，公設高，室內使用空間小，在有限的預算和空間需求之下，有的民眾退而求其次選擇購買老屋，尤其是土地少、新推案量少的台北市更為明顯，在新案稀缺、高房價、屋齡老化等多重影響之下，只能越買越老，台北市佔 60.8% 居六都之冠，也就是台北每 5 筆交易當中，就有 3 筆是老屋。
第一建經研究中心副理張菱育分析，台中十年以來買老屋的增幅最高，主要是台中的成熟舊市區開發時間較早，區域建築屋齡普遍偏高，已有不少老舊建物規劃都更、危老改建，因此近年台中受理危老建築的案件，也居六都之冠。而這些舊市區像是西區、東區、中區等，地理位置精華，甚至出現總價在 200 萬元內的小套房交易，買方承接後短期可收租、長期則有機會重建，增值空間較大。
台灣房屋特約地政士陳鶴天指出，現在銀行可申請的房貸期限最長是 40 年，不過通常銀行針對房貸審查有「貸款年限 + 房貸戶年齡≦65 或 75」以及「貸款年限＋屋齡≦50」規定，也就是如果申貸者年齡已 45 歲，貸款年限可能只有 20-30 年；或是首購族想申貸 40 年期房貸，購買房屋的屋齡就要在 10 年以下，因此雖然老屋價格比較便宜、室內實際使用空間比新案大，提醒民眾在購買前，要先與銀行確認貸款的條件和成數，以避免發生自備款不足，或是每個月還款壓力超過家庭支出等的問題。
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