〈房產〉矽格集團以16.8億元拿下竹科原和喬科技1.38萬坪廠房
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-09 18:58
新竹科學園區原和喬科技 1.38 萬坪廠房公開標售案今 (9) 日開標，由矽格 (6257-TW) 集團旗下矽格聯測公司以 16.8 億元標下，此一新竹科學園區稀有釋出的大型物件，公告期間有超過 10 組投資人領標，包括台亞 (2340-TW) 也表明由子公司積亞半導體參與競標。
今天以 16.8 億元標脫標的為新竹市東區科技五路 8 號整棟廠房，位於新竹科學園區門戶第一排，建築物為地上五層樓之科技廠房，建物總面積為 13,836.86 坪，基地面積則為 6,493.16 坪，由矽格聯測股份有限公司以 16.8 億元得標。
主辦公開標售的第一太平戴維斯資深協理沃仁方表示，今年前 2 月全台科學園區營業額達 6,600 億元，比去年同期成長 12%，在 AI 與高效能運算的需求，工業不動產市場可望迎來 2019 年起的台商回台行動方案以來，新一波的科技業擴廠動能。
同時，科技產業在台灣逐步朝北、中、南三核心聚落發展，新竹在三大科技聚落中具有相當大的領先優勢，也造就了新竹科學園區長期處於供不應求、釋出稀少的狀況。本次得標企業為竹科園區進駐廠商，為了擴大生產規模同時兼具廠區就近管理效率，並著眼於建築物規格適合產業生產之用，可以縮短建廠時程，因此參與競標。
接下來同屬於本案業主的台灣力森諾科公司將啟動竹科園區另一棟整棟科技廠房的公開標售，建築物為地上四層樓科技廠房，建物面積 2,795.75 坪，土地面積 2,296.67 坪，建物規模可滿足中小型廠商做企業總部，或大型企業衛星廠房的需求，預期將可吸引更多潛在投資人進場評估。
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