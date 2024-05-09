〈房產〉矽格集團以16.8億元拿下竹科原和喬科技1.38萬坪廠房

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-09 18:58

新竹科學園區原和喬科技 1.38 萬坪廠房公開標售案今 (9) 日開標，由矽格 (6257-TW) 集團旗下矽格聯測公司以 16.8 億元標下，此一新竹科學園區稀有釋出的大型物件，公告期間有超過 10 組投資人領標，包括台亞 (2340-TW) 也表明由子公司積亞半導體參與競標。

今天以 16.8 億元標脫標的為新竹市東區科技五路 8 號整棟廠房，位於新竹科學園區門戶第一排，建築物為地上五層樓之科技廠房，建物總面積為 13,836.86 坪，基地面積則為 6,493.16 坪，由矽格聯測股份有限公司以 16.8 億元得標。

主辦公開標售的第一太平戴維斯資深協理沃仁方表示，今年前 2 月全台科學園區營業額達 6,600 億元，比去年同期成長 12%，在 AI 與高效能運算的需求，工業不動產市場可望迎來 2019 年起的台商回台行動方案以來，新一波的科技業擴廠動能。

同時，科技產業在台灣逐步朝北、中、南三核心聚落發展，新竹在三大科技聚落中具有相當大的領先優勢，也造就了新竹科學園區長期處於供不應求、釋出稀少的狀況。本次得標企業為竹科園區進駐廠商，為了擴大生產規模同時兼具廠區就近管理效率，並著眼於建築物規格適合產業生產之用，可以縮短建廠時程，因此參與競標。