〈房產〉高雄交易熱門國宅社區前三名都還有1字頭甜甜價

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-09 11:38

全台房價大漲同時，6 字頭成北市熱銷國宅單價最低門檻價，但房仲業者統計高雄市 2023 年三大熱門交易國宅，包括左營區「果貿國宅」及鳳山區「中崙國宅」及岡山區「勵志新城」，平均成交單價仍在 1 字頭；

高雄市的國宅去年交易量以左營區「果貿國宅」年成交 55 件最為熱門，同時，高雄熱門國宅近三年最低漲幅從 2 成起跳，其中買氣最旺的「勵志新城」漲勢最明顯，平均成交單價從 2021 年每坪 13.5 萬元，2023 年上漲至 17.9 萬元，漲幅破 3 成。

台灣房屋巨福岡山加盟店店東曾培宜表示，買氣最旺的岡山「勵志新城」分甲乙區，位處岡山火車站站前商圈，為岡山的超級蛋黃區，生活機能優渥、學區完整，加上勵志新城社區管理完善，且建物屋齡 18 年在岡山中古屋來說還算新穎，在地人對社區整體評價高，成為岡山熱門住宅標的之一，隨著近幾年岡山建設發展熱度高，包括首間百貨「樂購廣場」到位，高醫岡山醫院進入試營運，捷運紅線延伸至 RK1 岡山車站，預計 6 月底通車，眾星拱月推升區域房價上漲，此一國宅近年最高成交價更已站上 2 字頭。

曾培宜指出，高雄國宅社區開發早，多位處成熟地段、生活機能佳，同時早期國宅多為實坪大的公寓、華廈型住宅，房價又略比周邊中古住宅親民，在如今高房價時代，這類國宅產品 CP 值頗高，也成為熱門購屋新選擇，而三大熱門國宅戶數量體均超過 2000 戶，年交易量僅約 2% 左右，並非買氣冷，而是這類條件較佳的國宅物件，屋主多惜售，釋出量不多，因此只要稀有釋出便吸引購屋族搶進，甚至追價入手，相對具備創價優勢。

然而國宅房價並非都甜甜價，統計顯示高雄就有幾個國宅社區，近一年平均成交單價幾乎等同新屋價，像是左營區「合群新城」、前鎮區「獅甲國宅」、「純邦國宅」、苓雅區「同慶師苑」，平均成交單價落在 2 字頭，而苓雅區「四維國宅」與「文化師苑」，平均成交單價更站上 3 字頭。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，如商圈具備公共建設利多、新案拉抬等帶動房價上漲的紅利，條件佳的國宅、中古屋也能迎來春天，例如位屬亞洲新灣區並迎來輕軌紅利的「獅甲國宅」與「純邦國宅」，同屬台積電概念區的「合群新城」等，而「四維國宅」與「文化師苑」同屬文化中心優質生活圈，早期房價水位就有 2 字頭行情，而正對文化中心的「文化師苑」，周邊豪宅建案最高成交單價已衝上 4 字頭，商圈行情水位拉抬，中古房價補漲也相對明顯。

在台北市的國宅交易方面，房仲根據實價登錄資料統計近一年台北市 10 大熱銷國宅，其中並以大安區「成功國宅」成交最熱門；價格方面，平均單價全數站上 6 字頭大關，顯示 6 字頭已成台北市熱銷國宅地板價，不過，中山區的大直美堤花園 (基河國宅二期) 以及中正區的國盛國宅單價僅 6 字頭，即可入主台北市蛋黃區，最為超值。

然而國宅房價並非都甜甜價，根據統計，高雄就有幾個國宅社區，近一年平均成交單價幾乎等同新屋價，像是左營區「合群新城」、前鎮區「獅甲國宅」、「純邦國宅」、苓雅區「同慶師苑」，平均成交單價落在 2 字頭，而苓雅區「四維國宅」與「文化師苑」，平均成交單價更站上 3 字頭。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，如商圈具備公共建設利多、新案拉抬等帶動房價上漲的紅利，條件佳的國宅、中古屋也能迎來春天，例如位屬亞洲新灣區並迎來輕軌紅利的「獅甲國宅」與「純邦國宅」，同屬台積電概念區的「合群新城」等，而「四維國宅」與「文化師苑」同屬文化中心優質生活圈，早期房價水位就有 2 字頭行情，而正對文化中心的「文化師苑」，周邊豪宅建案最高成交單價已衝上 4 字頭，商圈行情水位拉抬，中古房價補漲也相對明顯。