〈房產〉七都豪宅坪數都縮水 新竹及台南市豪宅坪價漲幅逾20%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-08 18:14

房價持續勁揚，市場購屋面積正縮水中，即使是豪宅產品也一樣。房仲業者統計 2019 年和 2023 年七大都會區豪宅的平均單價、坪數和總價變化，新竹縣市、台南市豪宅的平均單價漲幅超過 20% 最多；坪數則是都有縮水現象，7 都平均總坪數減少近 1 成。

而從總價來看，台南市、桃園市豪宅平均總價增幅逾 1 成，漲勢領先其他 4 都和新竹縣市。

統計顯示，全台七大都會區豪宅的單價除了雙北漲勢相對溫和，分別只有 6.9% 和 8.2% 以外，其餘各都漲幅均在 10% 以上。其中台南市與新竹縣市五年漲幅皆突破 2 成最為凌厲。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，新竹是台灣高科技產業重鎮，近年匯聚大量高資產族群於此工作定居，根據財政部發布的 2021 年全國綜合所得總額統計，新竹市以平均 152 萬元蟬連榜首，新竹縣也以 140 萬元首度超車台北位居第二。竹科高資產族群顯著推升新竹縣市豪宅單價。

同時，近五年台南市豪宅的平均單價漲幅也高達 26.2%，陳金萍指出，台南市豪宅成交主要集中在東區、北區等核心城區，除了有平實重劃區開發、台南捷運等建設利多因素，推升其豪宅的房價水平，加上相比其他五都和新竹縣市，其豪宅單價基期較低，因此漲勢相對明顯。

從坪數來看，七大都會區豪宅均出現面積縮水現象，五年間平均縮水近 1 成。各都實際坪數減少約 10-15 坪左右，台南市縮水 16.8 坪最多，其次高雄市減少 14 坪和新竹減少 13.5 坪。

陳金萍指出，隨著原物料和人工成本的持續上升，許多建商也是選擇減少豪宅的坪數以抑制豪宅總價大幅攀升狀況。再加上近年來房價上漲明顯，過去不屬於央行豪宅定義的住宅也紛紛晉升豪宅之列，許多「新豪宅」的坪數較無傳統豪宅來得多，平均下來也使豪宅面積出現縮水現象。

值得注意的是，全台七都中雖然台南市豪宅實際坪數縮水最多，但其 2023 年平均坪數仍有超 160 坪位居七都第一，比最後一名的台北市 105 坪多出近 55 坪空間，相當於多出一套三房或四房。

從總價來看，近五年台南市、桃園市的總價增幅較明顯。其中台南市受益於基期較低因素，其總價增幅最高達 14%。桃園市增幅也逾 10%。