廣積網通產品逐步回溫 美系POS大單挹注全年營收拚持平

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-16 08:42

工業電腦廠廣積 (8050-TW) 總經理李家富表示，網通產品持續復甦，第二季已經看到回溫，加上智慧零售拿下美系 POS 機新客戶大單，下半年營運將優於上半年，全年個體營收力拚維持去年水準。

李家富指出，第一季網通客戶因去化庫存、訂單遞延影響，有較大幅度的衰退，但第二季起已經看到出貨及接單逐漸回溫，可望回到去年水準，第三季可望重返成長軌道，預計網通業務今年小幅衰退至持平，工控業務同樣持平看待。

美系 POS 新客戶方面，廣積發言人商志宏表示，今年出貨至少萬台起跳，且目前觀察客戶有追單的機會，將透過加班因應，該美系 POS 客戶預計今年可望成為廣積前三大客戶，會是支撐今年營運的主要動能。

廣積第一季營收 9.86 億元、營業淨損 417 萬元、稅後純益 1.99 億元、每股純益 1.37 元。針對本業虧損，李家富說明，主要是庫藏股轉讓予員工的一次性費用，以及合併子公司影響，若扣除相關因素，廣積個體仍有獲利。