〈房產〉北台灣520房市檔期推案量達2135億元 新北占比達48%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-09 10:31

市調機構統計，北台灣 2024 年 520 房市檔期新成屋、預售屋預估推案量突破 2000 億元，來到約 2134.6 億元，為 2021 年以來高點，建商擺脫連續升息、各項房市調控陰霾，也較去年實際推案量增加約 313.9 億元，年增幅約 17.2％。

住展發言人陳炳辰表示，2020 年的史上大降息，台灣與全球房市同步走熱，亦反映在當時 520 檔期上，但從 2021 到 2023 年政府祭出多項打房調控，包括 2021 年的房地合一稅 2.0 與預售屋實價揭露，2022 年有央行連續升息，2023 年則是平均地權條例上路，禁止預售時期房產轉讓，建商姿態軟，520 檔期推案都未達 2000 億元大關。

不過，揮別眾多不確定性，如今買氣因低首付行銷奏效，新青安也助攻市場信心，加上當前市場資金因股市紅盤而豐沛，還有地震因素讓新屋產品討到便宜，民眾買房當買菜，建商打鐵趁熱，順勢而為，今年從 329 到 520 檔期新案大舉進場，520 檔期重新站回 2000 億元。

今年北台灣 520 檔期主力區北北桃，共推約 2036.5 億元，占了 95% 的量體，其中居首為新北市約 1027 億元，占比 48.1%，有四案預估推上百億元，分別為土城區運校重劃區的「新濠岳」、三重區二重重劃區右岸的「RiVER PARK」、中和區捷運中原站生活圈的「METRO PARK」，以及林口區家樂福生活圈的「春木林文化三路一段案」，地段聲量與品牌建商優勢，展現量能力道。另在板橋區、五股區、淡水區約有 30-60 億元的區域指標案登場，各自精彩。

而桃園市與台北市各約 526 億元、483.5 億元的預估推案量，分別占比 24.6% 與 22.7％，桃園市百億元指標案為大園區的『璟都航空城』，再次彰顯航空城、客運園區話題效益。桃園市又在緊鄰藝文蛋黃區的中路重劃區，也爆發出房市大量能，受到一定關注。

在 329 檔期表現亮眼的台北市，520 檔期接續的百億元大案為文山區的「潤隆萬芳路案」，鄰木柵高工，推估基地面積與戶數都不小，訴求景觀特色，加持區域房市。又在中正區、中山區、北投區有的指標案，首都身價不敗。

相對之下，同屬房市熱區的新竹地區，僅以寶佳旗下益展建設於新竹市黃金行政區東區的中華路上，推出預估案量 50 億元新案為指標，其餘的案量則偏小，或為二線地帶推案，倒非市場冷淡，而是建商老神在在，惜售建案不急於去化，看好後況不心急進場，遂以外圍推案，或去化餘屋為主。