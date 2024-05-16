營造廠潤弘手中工程約500億元 增資後有利幫助消化

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-16 13:20

潤泰旗下營造廠潤弘 (2597-TW)2023 年賺回超過一個股本，每股純益高達 10.28 億元，且手中未認列工程金額逾 500 億元，潤弘在今 (16) 日舉行股東會通過每股配息 5.4 元、配發股票股利 4 元，合計達 9.4 元。潤弘總經理莫惟瀚表示，目前台灣市場需求強勁，擔心能否好好消化，目前公司每年消化營業額希望能到 200 億元，在增資放大股本，希望每年營收消化工程能達 250 億元。

潤弘對以配發股票股利擴充股本則指出，擴充股本是因營造法規定，單一工程不能超過資本額的 10 倍，公司提前為未來接大單做準備。今年總體營造市場的需求面是蠻多的，潤弘董事長李志宏也希望在 2024 年營運將重新回到成長軌道。

潤弘對營運成長的看法極正面，莫惟瀚進一步說明，政府積極推動公宅，社會住宅也陸續在這幾年招標，擴大的需求將顯現，同時，政府在土木工程上有很大的量體，像是軌道工程需求很大，同時，全台各都會區 都有大型開案，營造廠的接單都很滿。

另一個形成對營造需求強烈的原因在全台對危老和都更的意願明顯增強，都是對潤弘有利的因素。