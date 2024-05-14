〈財報〉電商實力強勁 蝦皮母公司冬海集團Q1營收超預期

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-14 22:10

蝦皮母公司冬海集團 (Sea Ltd.) 周二 (14 日) 美股盤前公布 2024 會計年度第一季財報，儘管面臨來自字節跳動旗下 TikTok 等公司的激烈競爭，該季營收仍打敗華爾街分析師預期。

根據財報，冬海集團第一季 (截至 3/31) 營收年增 23% 至 37.3 億美元，高於分析師預估的 35.6 億美元；由於成本成長近 50%，淨損報 2,300 萬美元，遠遜去年同期的獲利 8,730 萬美元，但低於分析師預期；經調整後每股虧損 0.04 美元，不及分析師預估的虧損 0.02 美元。

值得注意的是，冬海集團上季電商營收成長 33% 至 27 億美元，打敗分析師預估的 25.4 億美元；上季 GMV(網站成交金額)年增 36% 至 236 億美元，高於分析師預期；該季稅息前折舊攤銷前利潤 (EBITDA) 報 4.01 億美元，雖然較去年同期下滑 21%，但遠勝分析師平均預期的 2.22 億美元。

另外，冬海集團旗下以熱門遊戲《Garena Free Fire - 我要活下去》而聞名的遊戲子公司 Garena，隨著付費用戶的增加和成本的降低，調整後 EBITDA 成長 27%，達到 2.92 億美元。該部門一直在努力推出新遊戲來提振銷量，其收入下降了 15%，至 4.58 億美元。

市場分析指出，行銷成本可能居高不下，但調整後 EBITDA 仍將成長，因為蝦皮在東南亞電子商務領域的主導地位以及密集的用戶生態系統將吸引更多商家進入廣告等高利潤服務領域。這種規模優勢可能是其抵禦 TikTok、即將上市的 Shein 和拼多多 (PDD-US) 旗下的 Temu 在該地區電商領域蠶食。

Sea 正在努力維持其在東南亞電子商務領域的主導地位，因為來自 TikTok 和阿里巴巴 (BABA-US)(9988-HK) 旗下 Lazada 等財力雄厚的競爭對手的競爭日益激烈。該公司在行銷方面投入了大量資金，以抵禦競爭對手，並在研發方面增加了直播和人工智慧 (AI) 功能。

此次冬海集團公布的最新業績將替那些專注於評估該公司能否在提高利潤的同時保持兩位數成長的投資人帶來信心。冬海集團股價已從 1 月中旬的低點上漲了 80% 以上，目前正徘徊在 12 個月來的最高點附近，然而仍遠低於歷史高點。

展望未來，冬海集團表示今年可望實現連續第二年獲利的目標。獲利能力的提高是由成本削減推動的，其中包括裁員數千人，這幫助該公司實現自 2017 年上市以來的首次年度獲利。