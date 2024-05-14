〈財報〉監管限制影響 螞蟻集團上季獲利大減近兩成

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-14 20:37

根據外媒周二 (14 日) 報導，阿里巴巴 (BABA-US)(9988-HK) 創始人馬雲投資的螞蟻集團 (Ant Group) 上季 (截至去年 12/31) 獲利下滑 19%，受到中國監管打壓後難以找到新的成長動力。

報導指出，總部位於杭州的螞蟻集團替阿里巴巴貢獻人民幣 25.7 億元的獲利。阿里巴巴擁有螞蟻集團三分之一的股份，外媒根據披露訊息估算，這意味著截至去年 12 月的一季獲利約為人民幣 77 億元。

雖然螞蟻集團上季獲利衰減近兩成，但與此前一季的暴跌 92%(當時該公司遭受投資損失) 相比，營收衰退程度有所收窄。螞蟻集團的財報比阿里巴巴的財報晚一季公布。

對於上述報導，螞蟻集團代表拒絕置評。

螞蟻集團一直在擴大海外業務，以克服中國國內成長放緩的局面。該公司與東南亞和歐洲等地區的至少 25 個電子錢包平台進行了跨境支付。今年 3 月，螞蟻集團對其業務進行全面改革，為國際、資料庫和數位技術部門設立獨立董事會，替未來的分拆鋪平道路。

去年，億萬富翁馬雲放棄了對螞蟻集團的控制權。今年 7 月，中國對螞蟻集團和騰訊 (0700-HK) 處以超過 10 億美元的罰款，結束對曾經轟動一時的網路產業的打擊。

螞蟻集團去年也提議回購至多 7.6% 的股份，讓富達投資 (Fidelity Investments) 和普信集團 (T. Rowe Price Group Inc.) 等投資人有機會出售部分股票。

根據螞蟻集團回購計畫，該公司的估值被削減至約 790 億美元，遠低於三年前監管機構取消首次公開募股 (IPO) 之前 2800 億美元的峰值。這家金融科技公司正在等待獲得金融控股公司牌照，將有助於重啟 IPO。

該公司最初是為出國旅遊的中國遊客服務的，現在已經將其服務擴展為跨境支付的支柱，稱為支付寶 +，可以在不同的錢包中使用。例如，當菲律賓的 GCash 客戶到韓國旅遊時，只要商家有展示支付寶 + 標誌，便可使用 GCash 進行付款。