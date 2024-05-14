〈財報〉監管限制影響 螞蟻集團上季獲利大減近兩成
鉅亨網編譯段智恆 2024-05-14 20:37
根據外媒周二 (14 日) 報導，阿里巴巴 (BABA-US)(9988-HK) 創始人馬雲投資的螞蟻集團 (Ant Group) 上季 (截至去年 12/31) 獲利下滑 19%，受到中國監管打壓後難以找到新的成長動力。
報導指出，總部位於杭州的螞蟻集團替阿里巴巴貢獻人民幣 25.7 億元的獲利。阿里巴巴擁有螞蟻集團三分之一的股份，外媒根據披露訊息估算，這意味著截至去年 12 月的一季獲利約為人民幣 77 億元。
雖然螞蟻集團上季獲利衰減近兩成，但與此前一季的暴跌 92%(當時該公司遭受投資損失) 相比，營收衰退程度有所收窄。螞蟻集團的財報比阿里巴巴的財報晚一季公布。
對於上述報導，螞蟻集團代表拒絕置評。
螞蟻集團一直在擴大海外業務，以克服中國國內成長放緩的局面。該公司與東南亞和歐洲等地區的至少 25 個電子錢包平台進行了跨境支付。今年 3 月，螞蟻集團對其業務進行全面改革，為國際、資料庫和數位技術部門設立獨立董事會，替未來的分拆鋪平道路。
去年，億萬富翁馬雲放棄了對螞蟻集團的控制權。今年 7 月，中國對螞蟻集團和騰訊 (0700-HK) 處以超過 10 億美元的罰款，結束對曾經轟動一時的網路產業的打擊。
螞蟻集團去年也提議回購至多 7.6% 的股份，讓富達投資 (Fidelity Investments) 和普信集團 (T. Rowe Price Group Inc.) 等投資人有機會出售部分股票。
根據螞蟻集團回購計畫，該公司的估值被削減至約 790 億美元，遠低於三年前監管機構取消首次公開募股 (IPO) 之前 2800 億美元的峰值。這家金融科技公司正在等待獲得金融控股公司牌照，將有助於重啟 IPO。
該公司最初是為出國旅遊的中國遊客服務的，現在已經將其服務擴展為跨境支付的支柱，稱為支付寶 +，可以在不同的錢包中使用。例如，當菲律賓的 GCash 客戶到韓國旅遊時，只要商家有展示支付寶 + 標誌，便可使用 GCash 進行付款。
截至 3 月初，支付寶 + 連結了 57 個國家和地區的 8,800 多萬商家。螞蟻集團的關聯公司阿里巴巴專注於擴大電子商務和雲端運算領域的市占，上季營收成長 6.6%。
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