〈美股早盤〉美4月PPI升幅高於預期 市場靜待鮑爾談話 主要指數開平

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-14 21:43

美股主要指數周二 (14 日) 開平盤，此前美國最新公布數據透露通膨仍居高不下，市場預估聯準會 (Fed) 今年可能不會急著降息。與此同時，Fed 主席鮑爾稍晚的談話將成為焦點。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 80 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數漲近 30 點或近 0.2%，標普 500 指數漲近 0.1%，費城半導體指數漲近 0.2%。

市場分析指出，上月 PPI 月增幅高於預期是個壞消息，儘管按年來看的增速均符合預期，凸顯通膨仍頑強難降，市場對 Fed 今年降息的希望受到影響。與此同時，Fed 主席鮑爾將在稍晚發表談話，市場將聚焦談話內容，以尋找有關利率政策的線索。

一項對全球經濟學家的最新媒體調查顯示，多數經濟學家預估 Fed 今年將從 9 月開始進行兩次降息，預料每次降息 1 碼 (25 個基點)，但仍有一部分經濟學家支持 11 月首次降息預期。此外，絕大多數經濟學家連續兩個月調高美國的通膨率預期，紛紛預估至少在 2026 年之前所有衡量通膨的指標都不會達到 2%。

策略師們預測，隨著經濟正在走出他們所稱的「偽衰退」，通膨可能仍將頑固地保持在高位，這種衰退從 2022 年初開始，一直持續到 2023 年年中。這是迄今為止通膨下滑的主要原因，此後通膨開始加速。

截至台北時間周二（14 日）21 時許：

焦點個股：

阿里巴巴 (BABA-US) 早盤股價下跌 5.77%，至每股 79.72 美元

阿里巴巴 (9988-HK) 周二美股盤前公布 2024 會計年度第四季與全年財報，其中第四季營收年增近 7% 略高於華爾街分析師預期，原因是消費者支出謹慎、該公司專注低成本商品，提振海外電商銷售，然而該季獲利卻不及分析師預期。

GameStop(GME-US) 早盤股價上漲 87.19%，至每股 57 美元

隨著「帶頭大哥」的回歸，美股知名的「散戶抱團股」GameStop 周一暴漲 74%，讓華爾街空頭們一夜就爆虧近 10 億美元。事實上，GameStop 的漲勢早從本月初就已悄悄開始，本月 GameStop 已經累計上漲 174.7%。 S3 的數據顯示，包括周一的損失在內，GameStop 的賣空者僅在 5 月就損失了 12.4 億美元。

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價上漲 0.81%，至每股 187.79 美元

根據外媒報導，蘋果正準備開始在美國以外市場銷售混合實境 (MR) 頭戴裝置，有可能在中國、日本、德國、法國、南韓、新加坡、澳洲販售，測試這款價格高達 3,499 美元的設備是否具有更廣泛的吸引力。

今日關鍵經濟數據：

美國 4 月 NFIB 小型企業信心指數報 89.7，預期 88.1，前值 88.5

美國 4 月 PPI 年增率報 2.2%，預期 2.2%，前值 1.8%

美國 4 月 PPI 月增率報 0.5%，預期 0.3%，前值 - 0.1%

美國 4 月核心 PPI 年增率報 2.4%，預期 2.4%，前值 2.1%

美國 4 月核心 PPI 月增率報 0.5%，預期 0.2%，前值 - 0.1%

華爾街分析：

美銀策略師 Michael Hartnett 表示，對降息的押注使投資人的樂觀情緒達到兩年半以來的最高點，但如果「停滯性通膨」的證據成為現實，美股將受到影響。