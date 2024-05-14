美4月PPI年升2.2% 寫12個月新高

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-14 22:21

美國勞工統計局 (BLS) 周二 (14 日) 公布數據顯示，4 月生產者物價指數 (PPI) 升幅超預期，表明通膨壓力可能需要更長一段時間才能緩解，不過聯準會 (Fed) 偏好通膨指標的關鍵組成部份表現較為溫和。數據出爐後，交易員下調降息預期，交換合約顯示對年底前降息預期為 40 個基點。

具體來看，4 月 PPI 年增 2.2%，符合市場預期，前值自 2.1% 下修至 1.8%，創 2023 年 4 月以來新高；按月來看成長 0.5%，高於 3 月修正後的 - 0.1%，也高於市場預期的 0.3%。

4 月 PPI 年增 2.2%，創 2023 年 4 月以來新高 (圖：ZeroHedge)

剔除波動較大的食品和能源的 4 月核心 PPI 年增 2.4%，符合市場預期，前值自 2.4% 下修至 2.1%；按月來看成長 0.5%，高於市場預期的 0.2%，也高於修正後前值 - 0.1%。

4 月核心 PPI 月增 0.5%，高於市場預期的 0.2%(圖：ZeroHedge)

最新的 PPI 報告引發市場對通膨依然頑強，以至於 Fed 無法開始鬆綁貨幣政策的擔憂。交易員現在下調降息預期，交換合約顯示對年底前降息預期為 40 個基點。

過去 7 個月以來，PPI 被下修 4 次。(圖：ZeroHedge)

不過值得注意的是，4 月 PPI 報告終用於計算 Fed 偏好通膨指標─個人消費支出 (PCE) 物價指數─的幾個類別有所下降。其中，醫院門診費用下降 0.1%、機票費用下降 3.8%，而醫生護理價格小幅成長。與此同時，投資組合管理服務價格上漲 3.9%。

觀察報告細項，整體服務成本成長 0.6%，為去年 7 月以來新高，占整體 PPI 漲幅近四分之三，另外由於燃料價格上漲，商品價格成長 0.4%。剔除食品、能源和貿易服務這一波動性更小的 PPI 指標後，4 月物價繼 3 月成長 0.2% 之後上漲 0.4%。

4 月整體服務成本成長 0.6%，為去年 7 月以來新高 (圖：ZeroHedge)

此外，4 月汽油零售價格升至去年 10 月以來新高，不過本月迄今有所回落，而近期原油價格放緩暗示，未來將進一步下跌。

4 月 PCE 報告將於本月晚些時候公布。接下來重磅的消費者物價指數 (CPI) 報告將於周三 (15 日) 公布，經濟學家普遍預估從今年開始，剔除食品和能源的 CPI 將出現 3 次高於預期的成長。

專家看法

摩根士丹利 E*Trade 分析師 Chris Larkin 認為，4 月 PPI 超預期成長凸顯通膨黏性，但由於 3 月數據下修，此次報告可能不會帶來太大衝擊。無論如何，明天的 CPI 報告相當重要，倘若 CPI 升幅也高於預期，市場對 Fed 降息的前景將受打擊。

LPL Financial 分析師 Quincy Krosby 說，這份報告強調 Fed 的擔憂，即通膨降溫的道路已經停滯，需要在更長時間內採取更高的政策立場，以對抗看似根深蒂固的通膨。與此同時，另一個市場擔憂的潛在問題是，在通膨上升的同時，經濟前景是否正在走軟，這是否會讓 Fed 的工作變得越來越困難。