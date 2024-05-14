OPEC維持今明年石油需求展望 將關鍵預測轉向OPEC+

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-14 23:00

石油輸出國組織 (OPEC) 周二 (14 日) 公布最新月報顯示，預估今年石油需求每日成長 225 萬桶、2025 年則每日成長 185 萬桶，兩項預測均與上月持平。另外，該組織表示將把重點轉向對石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 原油需求預測，反映出後者現在成為原油市場合作的主軸。

這是 OPEC + 在 6 月 1 日召開產量會議之前的最後一份報告，下個月的會議將決定是否把自願減產協議延長至下半年。自 2022 年底以來，OPEC + 實施一系列減產措施以支撐市場。最新的每日 220 萬桶減產協議將持續到 6 月底，除非如同先前知情人士透露的會延長下去。

OPEC 周二在報告中表示：「儘管存在一定的下行風險，但自今年初以來觀察到的趨勢可能替今年及以後的全球經濟成長創造額外的上行潛力。」

另一方面，OPEC 與國際能源署 (IEA) 對今年石油需求成長預期分歧越來越大，部分原因是對全球往綠能轉型過渡期的看法不同。

IEA 預測，石油需求將在 2030 年觸頂，預估日產量增加 120 萬桶，該機構將於本周三 (15 日) 公布最新月報。不過 OPEC 認為，未來 20 年石油使用量將持續上升，並沒有預測到觸頂。

此外，OPEC 還表示，將停止公布全球對其原油需求的計算─該數據被視為市場實力的指標─並將重點轉向 OPEC + 的石油需求。

該組織表示，此舉展示 OPEC + 框架內的團結和統一，並消除誤解的可能性。根據報告，OPEC 預估今年 OPEC + 原油需求為每日 4,320 萬桶，而全球石油需求為每日 1.045 億桶，另外 OPEC + 上月產量為每日 4,102 萬桶，低於預期需求。報告還指出，OPEC 自身 4 月產量為 2,658 萬桶，減少了 4.8 萬桶。