美國宣布將大幅提高電動車等商品關稅 北京怒：一意孤行、一錯再錯

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-15 09:00

美國白宮周二（14 日）宣布對華加徵 301 關稅四年期復審結果，表示將在原有 301 關稅的基礎上，進一步提高電動車、鋰電池等一系列中國進口產品的關稅，中方怒批美方一意孤行、一錯再錯。

美國政府此次針對中國商品加徵的關稅涵蓋多個領域，生效時間從 2024 年到 2026 年不等，增幅最大的是電動車，關稅稅率翻了兩番，其他進口產品的關稅則翻了一番或者是首次徵收。

具體來說，電動車關稅今年將從目前的 25% 大幅提升至 100%，若算上美國針對電動車徵收的 2.5% 基礎關稅，最終稅率將達到 102.5%。

電動車鋰電池關稅稅率今年將從 7.5% 提高到 25%，非電動車鋰電池關稅稅率 2026 年將從目前的 7.5% 調高到 25%。

某些鋼鐵和鋁產品關稅稅率今年將從 0％～7.5% 提高到 25%。

中國商務部發言人周二對此表示，美方出於國內政治考慮，濫用 301 關稅復審程序，進一步提高部分對華產品加徵的 301 關稅，將經貿問題政治化、工具化，是典型的政治操弄，中方對此表示強烈不滿。

該發言人進一步指出，世貿組織（WTO）早已裁決 301 關稅違反規則，美方非但不予以糾正，反而一意孤行，一錯再錯。美方提高 301 關稅違背了拜登總統「不尋求打壓遏制中國發展」、「不尋求與中國脫鉤斷鏈」的承諾，也不符合兩國元首達成的共識精神，這將嚴重影響雙邊合作氛圍。

該發言人強調，美方應立即糾正錯誤做法，取消對華加徵關稅措施。中方將採取堅決措施，捍衛自身權益。

《環球時報》則指出，美方以所謂中國「強制技術轉讓」、「知識產權盜竊」為名，加上所謂的「產能過剩」，強化對華加徵高關稅的合理性。這些都是一戳就破的脆弱謊言。在上述被加徵產品的領域中，中國的技術先進，根本不需要「強制」美國公司技術轉讓，更不存在「知識產權盜竊」。美國政治精英以「強制技術轉讓」和「知識產權盜竊」污蔑中國，就像是隨手拿起一個劇本張口就來，連台詞都對不上。