拜登支持率回落！通膨上升令美國選民看不到經濟改善

鉅亨網新聞中心 2024-05-14 16:40

最新民調顯示，最近美國通膨上升趨勢似乎逆轉了選民對拜登總統的支持率，80% 受訪者認為高物價是最大財務挑戰之一。

英國《金融時報》周日（12 日）報導，《金融時報》與美國密西根大學羅斯商學院的民調結果顯示，58% 受訪者不滿意拜登的經濟施政，比率高於上月的 55%，只有 40% 受訪者滿意。

只有 28% 受訪者認為，拜登主政對經濟有利，也比上月下降 4 個百分點。

拜登在經濟方面的支持率雖然在 4 月曾略微上升，但如今又回落到令白宮官員沮喪的水準。這項調查於 5 月 2 日至 6 日進行。

美國近期的物價數據顯示出，通膨可能比年初預期的更為頑固。

除了通膨，也有 49% 受訪者擔心自己的所得，比重高於上月的 45%；32% 受訪者擔憂居住成本，也高於 4 月的 27%。

民調結果還發現，51% 受訪者認為，自拜登當選總統以來，自身財務情況更糟了。

在外交政策方面，此次民調也反映了拜登支持率下降的部分原因。