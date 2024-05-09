〈美股早盤〉美企財報疲軟抵消就業市場降溫消息 主要指數走低

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-09 21:45

美股主要指數周四 (9 日) 走低，因為一系列財報表現不佳，抵消美國上周初領失業金人數激增，凸顯就業市場降溫帶來的樂觀降息情緒。

美股開盤前，標普 500 指數期貨小幅走高、兩年期美債殖利率跌至 4.8%，原因是美國上周初領失業金人數升至 8 個月來新高，交易員略為加大對聯準會 (Fed) 今年降息的押注。

摩根士丹利 E*trade 分析師 Chris Larkin 表示：「時間會告訴我們，這是一時的還是勞動力市場真正理解的一部分。消費者可能已經適應了 Fed 要等到 9 月份才降息的想法，但這並不意味著他們願意無限期地等待。」

標普 500 指數已經超出華爾街對 2024 年底的平均預測，因此投資人想知道還有多大的上漲空間是可以理解的。對 Leuthold Group 分析師 Doug Ramsey 來說，再漲 10% 並非不可能，至少從數據上看是如此。

他分析 1980 年來有關牛市反彈的歷史數據，重點關注失業率如此低 (低於 4%)、經濟周期如此成熟時發生的牛市反彈。Ramsey 放大兩個符合這些標準的時期——一個是標普 500 指數創下最長牛市漲幅的時期，另一個是該指數寫下最大漲幅時期。前者發生在 20 世紀 60 年代，上漲 26 個月，後者在世紀之交的網路泡沫破滅前上漲 60%。

如果目前的反彈在時間長度和高度上都達到了先前的記錄，標普 500 指數將在今年結束時達到 5,705 點。

截至台北時間周四（9 日）21 時許：

焦點個股：

Roblox(RBLX-US) 早盤股價下跌 20.06%，至每股 31.20 美元

Roblox 發布 2024 年第一季業績。財報顯示，第一季營收 8.013 億美元，市場預期 7.7 億美元，去年同期 6.55 億美元；淨虧損 2.706 億美元，市場預期淨虧損 3.4 億美元，去年同期淨虧損 2.7 億美元；每股虧損 0.43 美元，市場預期每股虧損 0.54 美元，去年同期每股虧損 0.44 美元。預估第二季預訂量為 8.7 億至 9 億美元，先前預估為 9.025 億美元。財報發布後，Roblox 盤前重挫逾 28%。

羅賓漢 (HOOD-US) 早盤股價上漲 6.33%，至每股 18.98 美元

美國散戶股票交易軟體羅賓漢 (Robinhood Markets) 周四 (9 日) 盤前股價大漲近 6%，此前該公司公布創紀錄的今年首季營收與獲利，歸功於自家投資人重返其免傭金平台交易加密貨幣。

安謀 (ARM-US) 早盤股價下跌 7.83%，至每股 97.77 美元

晶片設計公司安謀 (Arm) 上季營收為 9.28 億美元，年增 47%，超出市場一致預期 8.804 億美元。除去某些項目，Non-GAAP 每股收益為 36 美分，超出市場一致預期的 0.3 美元。安謀該季的授權銷售額為 4.14 億美元，年增了 60%，版稅收入為 5.14 億美元，年增 37%。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 23.1 萬，預期 21.2 萬，前值 20.9 萬

美國上周續領失業金人數報 178.5 萬，預期 179 萬，前值 176.8 萬

華爾街分析：

華爾街長期多頭、投資顧問公司 Yardeni Research 總裁 Ed Yardeni 近日警告，Fed 引發美國股市崩盤的風險越來越大。他在最新發布的報告中解釋，Fed 主席鮑爾上個月表示，下一個利率決定很可能是降息，而不是升息，因此「Fed 看跌選擇權」又回到了市場，美股崩盤風險越來越大。