BOE總裁貝利：不排除也尚未計劃6月降息

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-09 22:20

英國央行 (BOE) 總裁貝利 (Andrew Bailey)周四 (9 日) 貨幣政策會後記者會釋出中性發言，他表示通全球通膨衝擊正在消退，6 月降息的可能性沒有排除，但也未在計畫之中，利率下降的幅度可能會比市場預期還大。目前市場預估 6 月降息的可能性為 50% 並且已完全消化 8 月降息。

貝利表示，還沒到下調基準利率的時間點，將依據更多數據評估未來物價前景。他說：「2024 年第一季表現略強於預期，預估今年稍晚通膨將上升，服務和薪資通膨比預期頑固，通膨持續前景與 2 月相似。但不應該過度解讀數據的起伏，更多數據將有助於評估消費者物價指數 (CPI) 前景。」

不過貝利也表示，降息幅度可能超過市場定價。他說可能需要下調銀行利率，讓政策變得不這麼具有限制性，而利率下降幅度可能比市場預期更大，對於降息的速度和幅度沒有先入為主的想法，一切都取決數據演變。

他還提到，目前不排除也沒有預先計劃 6 月降息，在下個月的貨幣政策會議之前還有兩份通膨報告，貨幣政策委員會現在認為通膨的第二輪影響正在更快消退。

此外，貝利認為英國的通膨情況與美國截然不同，美國的物價成長最近再次加速，導致交易員延後今年降息押注，最近英國和美國的市場利率預期出現一些脫鉤狀況。

他曾在上個月表示，比起美國，英國更接近歐元區陣營，預料歐元區將在 6 月鬆綁貨幣政策。

至於通膨走勢，貝利將高度留意成本傳導到物價的情況；英國央行副總裁藍姆斯登 (Dave Ramsden) 則指出，會更仔細觀察服務業通膨而非短期薪資，通膨持續性會因高利率而減弱。