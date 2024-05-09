散戶交易反彈帶旺Q1財報 羅賓漢盤前股價漲近6%

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-09 20:49

美國散戶股票交易軟體羅賓漢 (Robinhood Markets) 周四 (9 日) 盤前股價大漲近 6%，此前該公司公布創紀錄的今年首季營收與獲利，歸功於自家投資人重返其免傭金平台交易加密貨幣。

自今年稍早比特幣和美國股市創下歷史新高以來，散戶交易一直在復甦之路上，這得益於對經濟軟著陸的押注以及聯準會 (Fed) 降息的預期。今年 1 月美國核准比特幣現貨 ETF 也提振了市場情緒。

根據財報，羅賓漢今年第一季 (截至 3/31) 營收年增 40% 至 6.18 億美元，打敗華爾街分析師預期的 5.53 億美元、淨利報 1.57 億美元，合每股獲利 0.18 美元，高於分析師預估的 0.06 美元，成功從去年同期虧損 5.11 億美元或每股虧 0.57 億美元轉盈。

值得注意的是，該公司上季每用戶平均收入 (ARPU) 年增 35% 至 104 美元，高於分析師預估的 93 美元，另外加密貨幣業務營收成長逾兩倍，達到 1.26 億美元，月活躍用戶創下近兩年新高。

展望未來，羅賓漢預估今年全年 GAAP 總營運費用和非 GAAP 調整後營運費用介在 18.5 億至 19.5 億美元之間。

摩根大通 (JPM-US) 的分析師表示：「加密貨幣是報告數據與我們的估計存在差異的主要原因，3 月份的數據異常強勁。看起來不尋常的 3 月份不會在 4 月份重演，這表明這更多是一次性的，而不是市占增加的跡象。」

羅賓漢是 2021 年散戶交易狂潮的中心，當時人們在封鎖期間利用這個平台向所謂的「迷因股」注入資金。隨著數十年來的高通膨和不斷上升的借貸成本給家庭預算帶來壓力，它的命運後來發生了轉變。

本周早些時候，該公司披露，其加密交易部門收到了美國證券交易委員會 (SEC) 關於其平台上交易的代幣的所謂威爾斯通知 (Wells Notice)，這表明可能會對該公司採取執法行動，這給財報帶來了一些樂觀情緒。