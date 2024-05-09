英國央行六度利率按兵不動 暗示降息即將到來

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-09 20:17

英國央行 (BOE) 周四 (9 日) 公布最新利率決策，其貨幣政策委員會以 7 比 2 的投票結果連續第六次將利率維持在 5.25% 的 16 年高點，其中後者 2 票支持降息，較前次投票結果增加一票，暗示降息周期即將到來。

最新決策公布後，英國公債上漲、英鎊走跌。交易員預估下個月降息 1 碼 (25 個基點) 的可能性為 50%，並且已經完全消化 8 月降息。市場認為，今年可能總共降息 58 個基點，略高此前預估的 54 個基點。

此次是英國央行連續第六次利率按兵不動，仍處在抑制物價的限制性區間。英國央行貨幣政策委員會 (Monetary Policy Committee) 其中 7 位投票支持利率不變的決策者認為，需要更多證據表明通膨正在降溫，而 2 名投票支持降息的決策者則認為，對通膨朝著正確方向邁進感到樂觀。

地緣政治因素帶來通膨升溫風險

儘管如此，決策者們仍警告通膨指標仍在高峰，強調 3 月服務業通膨達到 6%，而且地緣政治因素對通膨前景有升溫風險，因此未來將密切留意即將公布的經濟數據。在英國央行下次於 6 月 20 日舉行貨幣政策會議之前，還有兩份消費者物價指數 (CPI) 報告出爐。

英國央行總裁貝利 (Andrew Bailey) 在周四的聲明中說：「我們在通膨方面得到了令人鼓舞的消息，我們認為它將在未來幾個月降至我們 2% 的目標附近。在我們降息之前，我們需要看到更多的證據表明通膨將保持在低位。」

決策者預估，由於能源價格下降，通膨將在第二季回落至 2% 的目標水準，然後在今年稍後以比先前估計的更溫和的速度上升，不過仍警告「地緣政治因素」所帶來的升溫風險。

今年可能降息兩次

根據市場預期，英國央行今年將有兩次 1 碼降息，利率將在 2027 年年中緩慢降至 3.75%，通膨在預測的第二年年底低於目標，一年後甚至進一步低於目標——這是一個明顯的跡象，表明決策者認為有必要放鬆貨幣政策，並將在 6 月或 8 月採取行動。

此外，英國央行也調整有關政策如何發展的指引。它堅持認為，「即使銀行利率下調，政策仍可能保持限制性」，並補充說將關注「即將發布的數據，以及這些數據如何告知通膨持續風險正在消退的評估」。

這番言論將增加市場對兩組通膨和薪資數據的關注，這兩組數據將在下次貨幣政策會議前公布。一些經濟學家說，在此期間通膨率可能會降至 2% 的目標以下，這將加大央行採取行動的壓力。投資人預估 8 月將降息，但在美國和英國的通膨數據強於預期後，他們降低進一步降息的預期。

上調今、明年經濟成長預期

如果依照英國央行的預測維持利率不變，到 2026 年底，失業率將飆升至 5.9%──比依照市場路徑調整的失業率高出整整一個百分點，遠高於目前 4.3% 的水準。

在經濟方面，英國央行預估去年的輕度衰退已經結束，經濟今年將成長 0.5%，2025 年將成長 1%。這比 2 月預測的 0.25% 和 0.75% 有所提升。

決策者也預測，生活水準將大幅提高，今年平均薪資成長 5.25%，遠高於通膨率。今年實際稅後家庭收入將成長 1.75%，高於 2010 年至 2019 年的平均水準，儘管部分上調是由更高的人口估計推動的。

英國央行還表示，通膨持續的關鍵指標正在放緩，儘管薪資和服務通膨仍然過高。貨幣政策委員會表示，有跡象顯示勞動市場也在放鬆，目前的勞動市場並不比疫情前更緊張。

專家看法

倫敦 Pepperstone Group Ltd. 策略師 Michael Brown 表示，投票結果顯示的內部分歧相當罕見，應該被視為央行準備降息的強烈訊號，也代表貨幣政策委員會進一步轉向鴿派，強化 6 月降息的可能性。

丹麥銀行 (Danske Bank) 住根本哈根的外匯策略師 Kirstine Kundby-Nielsen 表示，6 月降息希望活躍，但這次會議上並沒有明顯的下次政策行動承諾，可能會讓市場對此次決策反應溫和。