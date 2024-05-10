Airbnb展望黯淡 盤中股價暴挫跌逾6%

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-10 01:30

旅宿平台 Airbnb 周四 (9 日) 盤中股價暴跌逾 6%，此前該公司第二季財測疲軟，引發投資人對該公司營運成長放緩的擔憂，讓上季亮眼獲利表現黯然失色。

截稿前，Airbnb(ABNB-US) 周四盤中股價下跌 6.55%，每股暫報 147.56 美元。今年迄今，該公司股價已累計上漲 16%，其預期本益比約為 33.31 倍，而 Booking Holdings(BKNG-US) 的預期本益比為 19.40 倍。

第一季的復活節假期以及匯率是影響 Airbnb 上季營收高於華爾街分析師部分原因。該公司還預估，第二季客房預訂夜數的成長率將相對平穩，但該公司的平均日房價預料將比去年同期小幅上漲。另外，美國休閒旅遊需求的正常化也一直是投資人擔心的問題。

Jefferies 分析師表示：「Airbnb 未能實現夜間租金的上調，我們認為，這對於緩解人們對成長放緩的擔憂以及 (2024 年下半年和 2025 年) 加速成長的普遍預期存在下行風險是必要的。」

據 BTIG 分析師稱，Airbnb 的預測顯示，第二季的預訂天數約為 1.25 億至 1.27 億晚。LSEG 的數據顯示，這與市場普遍預期的 1.292 億美元形成對比。

BTIG 分析師 Jake Fuller 在一份客戶報告中寫道：「雖然 Airbnb 在第一季的業績指引中名列榜首，但在本季度和第二季度的前景展望中，它沒有達到更積極的買方預期。」