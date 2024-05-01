美4月小非農曝就業市場仍強 但薪資增幅放緩

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-01 22:00

美國企業 4 月招聘步伐強勁，表明多個企業對員工需求旺盛，暗示就業市場在第二季初保持成長態勢，不過外界備受矚目的薪資增幅有所放緩。

美國周三 (5/1) 公布有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，4 月民間企業就業人數經季節調整後增加 19.2 萬人，遠超經濟學家預期的 17.9 萬人，不過低於 3 月向上修正後的 20.8 萬人。

美 4 月「小非農」新增就業人數超預期。(圖：ZeroHedge)

與此同時，ADP 的薪資數據顯示，無論是在職者或跳槽者薪資增速都在放慢，其中在職者薪資增速為 2021 年以來最低增幅，對期待薪資通膨降溫的聯準會 (Fed) 來說是個好消息。具體來看，4 月在職者薪資年增 5%，略低於 3 月的 5.1%、跳槽者薪資年增 9.3%，也低於上月的 10.1% 增幅。

ADP 的薪資數據顯示，工人工資較一年前增加 5%，這是多年來的最低增幅。(圖：ZeroHedge)

目前已有其他許多跡象表明，美國通膨比許多經濟學家和政策制定者們的預期更具黏性。美國勞工部勞工統計局 (BLS) 昨日公布數據顯示，今年第一季聘雇成本指數 (ECI) 季增 1.2%，高於市場預期的 1.0% 與前值 0.9%，創下一年來最大增幅。由於薪資和福利上漲，美國上季勞動成本增幅超過預期，證實今年初通膨的飆升。

ADP 首席經濟學家 Nela Richardson 表示:「4 月就業情勢廣泛。只有資訊產業－電信、媒體和資訊科技－表現疲軟，出現了就業減少和自 2021 年 8 月以來最低的薪資成長速度。」

觀察報告細項，除資訊產業外，所有產業上個月都加快招聘速度。具體來看，建築業增加 3.5 萬就業人數，引領了就業成長；貿易、運輸和公用事業就業增加 2.6 萬人；專業和商業服務增加 2.2 萬人；金融活動業的就業人數增加了 2.2 萬人；製造業增加 9,000 人；專業和商業服務貢獻 2.2 萬人；金融活動貢獻了 1.6 萬人；資訊產業則減少 4,000 人。

值得注意的是，擁有 500 名以上員工的公司招募人數增幅最大，達 9.8 萬人。

(圖：ZeroHedge)

對美國就業市場更全面且詳細的 4 月非農就業報告將於本周五 (5/3) 出爐，經濟學家預估新增就業人數為 19 萬人，低於 3 月的 23.2 萬人、該月薪資年增率將從 3 月的 4.1% 放緩至 4.0%、失業率則維持在 3.8% 不變。

Fed 將於台灣時間周四 (5/2) 凌晨兩點公布利率決策，市場預估利率將連續第六次維持在 5.25%-5.5% 的區間不變，該利率自去年 7 月以來一直保持在這個水準。隨著近期數據顯示通膨依然頑強，市場已將今年 Fed 首次降息的時間點從 6 月延到 9 月。