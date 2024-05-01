〈財報前瞻〉蘋果上季營收估創逾一年最大降幅 AI消息成焦點

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-01 20:10

蘋果 (AAPL-US) 將於周四 (2 日) 美股收盤後公布最新一季財報，其計劃在 iPhone 上新增生成式人工智慧 (Generative AI) 功能並在關鍵的中國市場重振低迷的銷售，這一計畫將成為投資人周四留意的焦點。目前市場預估，蘋果上季營收可能創下一年多來最大降幅。

LSEG 數據顯示，分析師平均預估蘋果今年 1 月截至 3 月的第二季 iPhone 營收衰減 10.4%，可能寫下逾 3 年來最大降幅。iPhone 收入占蘋果總營收一半左右；蘋果第二季總營收預料年減 5%，將為該公司 2022 年第四季營收年減 5.5% 以來最大降幅。

另外，蘋果的服務業務——包括來自 App Store 和 Apple TV 等訂閱服務的收入——仍將是一大亮點，分析師預估該業務上季營收成長 7.7%。至於蘋果其他硬體業務受到需求疲軟的影響，iPad 和 Mac 的銷售預估將在上季分別下降 11.4% 和 4.3%。

長期以來，蘋果一直被視為華爾街的必持股，但近幾個月該公司股價表現落後其他大型科技股，今年迄今股價已跌逾 10%，原因是蘋果推出 AI 服務的速度太慢引起投資人擔憂，同時華為逐漸蠶食中國市占。

另一方面，有外媒報導指出，蘋果正在和 OpenAI 和 Alphabet(GOOGL-US)旗下 Google 談判合作，替 iPhone 增添 AI 功能，最快可能會在今年 96 月的全球開發者大會 (WWDC) 上公布。分析師指出，這種 AI 整合可能會推動預料在今年秋季推出的新一代 iPhone 系列需求。

最近幾個月，微軟、Alphabet、臉書母公司 Meta Platforms(META-US) 和其他主要科技公司的高層在業績電話會議上談論其 AI 策略，而蘋果執行長庫克卻很少談論其對於這項新興科技的計畫。

iPhone 增添 AI 功能除可能提振銷量外，還可以幫助蘋果與三星競爭。後者在今年早些時候推出 AI 手機 Galaxy S24，從蘋果手中奪回全球最大智慧手機供應商的頭銜。

Bernstein 分析師 Toni Sacconaghi 本周表示：「更換周期的利多因素和漸進式 AI 功能，為蘋果迎來強勁的 iPhone 16 周期做好了準備。」他將蘋果股票評級從「符合市場表現」(Market Perform) 上調至「跑贏大盤」(Outperform)。

Sacconaghi 說：「我們認為，中國市場的普遍疲軟更多是周期性而不是結構性的。我們注意到，鑑於蘋果在中國的用戶群對功能非常敏感，從歷史上看，蘋果在中國業務的波動性要比蘋果整體業務高得多。」

除此之外，投資人還將密切留意蘋果股票回購計畫和 Vision Pro 的最新進展。 Vision Pro 是蘋果多年來推出的首款主要產品，將於今年 2 月上市。