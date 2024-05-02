美3月JOLTS職位空缺數降至848.8萬 創3年來新低

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-02 00:10

美國勞工部 (DOL)周三 (5/1 日) 公布職位空缺和勞動力流動調查 (JOLTS) 顯示，3 月職位空缺數自 2 月上修後的 881.3 萬個驟降至 848.8 萬個，為去年 10 月以來最大降幅，遠低於經濟學家預期的 868 萬個，為 2021 年 2 月以來新低，與此同時從辭職人數下降，這些跡象表明就業市場狀況逐漸緩和，可能有助聯準會 (Fed) 對抗通膨。

美 3 月 JOLTS 職位空缺數降至 848.8 萬，創 3 年來新低。(圖：ZeroHedge)

3 月職位空缺數意外驟減 32.5 萬個，創去年 10 月以來最大降幅。(圖：ZeroHedge)

根據報告，3 月職位空缺數量比失業人數多 205.9 萬，相較上月的 235.5 萬大幅下滑，為 2021 年 6 月以來新低。換句話說 3 月失業人員與職位空缺數比降至 1.32，較 2 月的 1.36 大幅下滑，與 2021 年 8 月以來的新低水準相當，幾乎回到新冠疫情前的 1.3 水準。

3 月失業人員與職位空缺數比降至 1.32，較 2 月的 1.36 大幅下滑。(圖：ZeroHedge)

值得注意的是，報告還顯示 3 月的辭職人數意外減少 19.8 萬，為去年 6 月以來最大單月降幅，僅有 332.9 萬人，創下 2021 年 1 月以來新低，同時衡量自願離職人數的離職率降至 2.1%，為 2020 年 8 月以來新低。該數據與就業市場實力密切相關，因為表明在職者有信心找到薪資更優渥的工作。

3 月的辭職人數意外減少 19.8 萬，為去年 6 月以來最大單月降幅，僅有 332.9 萬人，創下 2021 年 1 月以來新低。(圖：ZeroHedge)

有趣的是，在職位空缺停滯不前的情況下，不僅辭職人數大幅下滑，就連企業招聘人數也在下降，減少 28.1 萬至 550 萬，創下 2018 年 1 月以來新低，遠遠不及新冠疫情前水準。

3 月美國企業招聘人數減少 28.1 萬至 550 萬，創下 2018 年 1 月以來新低 (圖：ZeroHedge)

市場分析指出，3 月的 JOLTS 報告展現出 Fed 想要看到的就業市場降溫，即對工人的需求放緩是由於職位空缺數減少，而非直接失業。