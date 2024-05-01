〈美股早盤〉市場靜待Fed利率決策出爐 主要指數漲跌互現
鉅亨網編譯段智恆 2024-05-01 21:45
美股主要指數周三 (5/1) 漲跌互現，受晶片股財報表現不佳領跌影響，目前市場靜待稍晚聯準會 (Fed) 公布最新利率決策，以及觀察最新出爐的經濟數據。
截稿前，道瓊工業指數漲近 30 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數跌 0.01%，標普 500 指數跌近 0.2%，費城半導體指數跌近 1.5%。
在近期經濟數據報告顯示通膨頑強難降，甚至有上行的風險後，市場預估 Fed 將準備連續第六次維持利率不變並且發出近期沒有降息計畫的訊息。此外 Fed 主席鮑爾在貨幣政策會議後的記者會的談話也備受關注，除了利率決策之外，放慢縮減資產負債表 (縮表 / QT) 的細節是大眾焦點。
美國周三公布「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，4 月民間企業就業人數經季節調整後增加 19.2 萬人，遠超經濟學家預期的 17.9 萬人，不過低於 3 月向上修正後的 20.8 萬人。數據顯示美國就業市場仍然強勁。
選擇權市場比近一年來的任何時候都更擔心標普 500 指數在 Fed 利率決策後可能出現大幅波動。根據一種名為「跨式平價」(Straddle at-the-money) 選擇權的策略顯示，市場預期，在 Fed 於發布利率決策聲明與主席鮑爾舉行記者會當天，標普 500 指數預料將波動 0.95%。花旗集團資料顯示，上次市場預計美股會在 Fed 決策日出現這麼大的波動，是在去年 5 月。
華爾街有句老話說：「Sell in May And Go Away」意思是說 5 月差不多就是賣股的時刻，背後原因就是每年 5 月前後往往是美股轉弱的開始，因為自 4 月中下旬起，美國企業將陸續公布前一年度消費旺季的財報表現，投資人在觀察財報後可能會陸續獲利了結離場，進而對股市形成賣壓。
從歷史上看，5 月到 10 月這 6 個月是持有股票最糟糕的時期，但最近並非如此。事實上，根據外媒彙編的數據顯示，在過去 10 年裡，標普 500 指數有 8 年實現了上漲，平均回報率為 4%。話雖如此，這段時間仍未超過過去 70 年來美國股市平均表現最好的 6 個月：11 月至 4 月。
另一方面，美國財政部將 5 月至 7 月一季內的再融資發債規模設定在 1,250 億美元不變，符合市場預期，並於本月啟動二十年來首個現有公債回購行動，以支撐流動性和現金管理。消息傳出後，美國 10 年期公債殖利率一度下跌 3 個基點，至 4.65%。
截至台北時間周二（30 日）21 時許：
- 道瓊工業指數上漲 37.98 點或 0.10%，暫報 37,853.90 點
- 那斯達克綜合指數下跌 13.99 點或 0.09%，暫報 15,643.83 點
- 標普 500 指數下跌 10.15 點或 0.20%，暫報 5,025.54 點
- 費半下跌 71.81 點或 1.54%，暫報 4,601.49 點
- 台積電 ADR 下跌 0.22% 至每股 137.04 美元
- 10 年期美債殖利率跌至 4.643%
- 紐約輕原油下跌 1.76% 至每桶 80.49 美元
- 布蘭特原油上漲 0.02% 至每桶 87.88 美元
- 黃金上漲 0.42% 至每盎司 2,312.50 美元
- 美元指數升至 106.12
焦點個股：
蘋果 (AAPL-US) 早盤股價下跌 0.41%，至每股 169.63 美元
蘋果將於周四 (5/2) 美股收盤後公布最新一季財報，其計劃在 iPhone 上新增生成式人工智慧 (Generative AI) 功能並在關鍵的中國市場重振低迷的銷售，這一計畫將成為投資人周四留意的焦點。目前市場預估，蘋果上季營收可能創下一年多來最大降幅。
輝瑞 (PFE-US) 早盤股價上漲 2.56%，至每股 26.27 美元
美國醫藥巨擘輝瑞上季總營收約 148.79 億美元，超過市場預期的 140 億美元、淨利約 31.15 億美元，也超過市場預期的 16.89 億美元、每股獲利報 0.55 美元，超過市場預期的 0.3 美元。業績展望方面，輝瑞預估全年調整後每股獲利介在 2.15 美元至 2.35 美元，此前預估 2.05 美元至 2.25 美元，輝瑞仍預估全年營收為 585 億至 615 億美元。
百勝集團 (YUM-US) 早盤股價下跌 3.15%，至每股 136.80 美元
由於必勝客和肯德基吸客無力，百勝餐飲集團周三美股盤前公布的上季獲利和營收未達分析師預期，盤前股價跌逾 3%。該公司上季營收報 16 億美元，低於市場預期的 17.1 億美元、經調整後每股獲利報 1.15 美元，低於市場預期的 1.20 美元。
今日關鍵經濟數據：
- 美國 4 月 ADP 新增就業人數報 19.2 萬人，預期 17.9 萬人，前值 20.8 萬人
- 美國 4 月製造業 PMI 終值預期 49.9，前值 51.9
- 美國 4 月 ISM 製造業指數預期 50.0，前值 50.3
- 美國 3 月 JOLTS 職位空缺數預期 868 萬，前值 875.6 萬
華爾街分析：
根據 Third Point LLC 最新公布的至股東信，有著「華爾街巨鱷」稱號的億萬富翁 Daniel Loeb 所創立並領導的頂級資管機構 Third Point 最新投資持倉中，近一半的股票投資組合與人工智慧 (AI) 這項技術息息相關，其中包括引領全球 AI 技術發展的 Google，以及「全球晶片代工之王」台積電(2330-TW)。
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