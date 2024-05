〈美股早盤〉市場靜待Fed利率決策出爐 主要指數漲跌互現

華爾街有句老話說:「Sell in May And Go Away」意思是說 5 月差不多就是賣股的時刻,背後原因就是每年 5 月前後往往是美股轉弱的開始,因為自 4 月中下旬起,美國企業將陸續公布前一年度消費旺季的財報表現,投資人在觀察財報後可能會陸續獲利了結離場,進而對股市形成賣壓。