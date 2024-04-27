花旗下修Fed今年降息預期 仍估最快7月開始首降

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-27 02:00

繼日前美國第一季經濟成長低於預期後，最新個人消費支出 (PCE) 物價指數增速超預期成長，讓市場擔憂可能陷入停滯性通膨。花旗集團周五 (26 日) 下調對聯準會 (Fed) 的降息預期，但仍預估今年將從 7 月開始首次降息，至年底降息 100 個基點，較先前預測 6 月開始降息 125 個基點收窄，是華爾街最溫和的預測者之一。

大多數銀行已放棄 Fed 在今年下半年之前降息的預測，包括美銀、德銀在內一些分析師預估 Fed 要等到 12 月才會開始首次降息。今年年初市場普遍預估今年至少會降息 100 個基點，因為過去 11 次連番升息將導致經濟成長放緩、通膨水準更接近 Fed 的 2% 目標。

然而，連 3 個月 PCE 物價指數加速升溫表明，通膨往 Fed 的 2% 目標邁進步伐已經停滯，首次降息的時間可能只會更晚。投資人預估今年將從 11 月開始降息一到兩次，每次幅度為 1 碼 (25 個基點)，但也有越來越多人煩惱今年可能根本不會降息。

Nationwide 資深經濟學家 Ben Ayers 表示：「截至 3 月份的火熱通膨數據應該會抵消 2024 年上半年的任何降息。還有一種風險是，進一步的經濟彈性將任何利率下降推遲到 2025 年，這是明年經濟成長的關鍵下行風險。」

美國商務部周五的報告除了通膨消息外，也帶來消費者上月支出強勁的好消息，凸顯美國經濟實力。具體來看，3 月剔除通膨調整因素後的消費者支出連續的二個月成長 0.5%，創 2023 年初以來最大增幅。

下周 FOMC 將維持利率不變 上半年降息機率渺茫

美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將於下周召開貨幣政策會議，這將是自 3 月以來的首次開會。當時，FOMC 成員公布的預測中位數顯示，到今年底將降息 3 次，每次 1 碼。然而，自那以來，幾項通膨數據未能顯示出持續的進展。

外界普遍預估，FOMC 將維持利率在 20 多年來的高點。決策者在 6 月份的貨幣政策會議之前不會公布最新的預測，但很明顯，中位數官員可能不再預期今年降息 3 次。

花旗集團的 Veronica Clark、Andrew Hollenhorst 和 Alice Zheng 在一份報告中寫道:「在 6 月份 FOMC 招開貨幣政策會議之前，4 月份只有一個月的通膨數據，官員們可能要等到 7 月份才能對通膨放緩有更大信心。」

嘉信理財 (Charles Schwab) 首席固定收益策略師 Kathy Jones 表示：「他們現在願意按動，因為他們認為政策已經很嚴格了。但在周四的報告之後，我認為對他們來說，這是一種解脫，因為它沒有更高。」

LH Meyer / 貨幣政策分析分析師 Derek Tang 認為風險平衡已完全轉向通膨上行，與 3 月份相比，官員可能預估今年的降息幅度至少會減少一次，這意味著降息將推遲。